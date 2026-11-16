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Reggina-Sambiase, spettacolo anche sugli spalti: al Granillo è record stagionale di presenze. Il dato

Il sostegno del pubblico fino all'ultimo secondo di una partita intensa e combattuta

16 Novembre 2026 - 08:50 | Redazione

Le squadre schierate in campo sotto la curva del Granillo gremita di tifosi con le bandiere

Spettacolo in campo e sugli spalti. Reggina-Sambiase ha regalato emozioni, gol e una cornice di pubblico degna di ben altre categorie. Il Granillo ha risposto presente all’appuntamento più importante di questa prima parte di stagione, facendo registrare il nuovo record di spettatori. Sono stati 7.047 i presenti (ospiti compresi) nell’impianto di viale Galileo Galilei, a testimonianza del crescente entusiasmo che accompagna il cammino della formazione amaranto. Un colpo d’occhio importante, una partecipazione straordinaria e il sostegno del pubblico fino all’ultimo secondo di una partita intensa e combattuta.

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Il dato registrato in occasione del confronto con il Sambiase supera i due precedenti stagionali più significativi:

  • Reggina-Sambiase: 7.047 spettatori
  • Reggina-Nuova Igea Virtus: 6.997 spettatori
  • Reggina-Vibonese (11 ottobre): 6.801 spettatori

Numeri importanti per la Serie D, che raccontano ancora una volta la passione di una piazza che ha voglia di tornare protagonista. La vittoria per 3-2 e la conquista del primato solitario in classifica rappresentano il finale perfetto di una domenica da ricordare. La Reggina corre, il pubblico risponde e il Granillo torna a essere un fattore determinante.

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