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Reggina, Marchionni: ‘La squadra oggi va solo elogiata’. Il passaggio su Lotito e Jallow

"Vogliamo ridare alla città quello che si merita"

15 Novembre 2026 - 16:56 | Redazione

Il tecnico Marchionni in conferenza stampa davanti al pannello con i loghi della Reggina e degli sponsor

Sudata e meritata la vittoria della Reggina contro il Sambiase. Amaranto, al cospetto di una compagine comunque attrezzata e che gioca un buon calcio, bravi a battagliare nei momenti di maggiore difficoltà dell’incontro. Ai microfoni di radio Febea e RTV mister Marchionni: “Se in queste partite non metti tutto, poi possono risultare difficili. Il Sambiase è una buonissima squadra, allenata bene, la Reggina è scesa con la giusta voglia e determinazione. Non è un caso che prima di questa gara eravamo entrambe prime. Oggi volevamo dimostrare di voler arrivare fino alla fine, sofferenza compresa. I gol su angolo? Vediamo solo le cose negative, ma la squadra oggi va solo elogiata, perchè ha messo tutto quello che aveva per dare una vittoria a questa gente. Tutto si costruisce anche attraverso la sofferenza. Sono dispiaciuto per Jallow, vorrebbe dare tanto a questo gruppo e ora questo infortunio lo mette di nuovo fuori. Anche in dieci siamo stati ordinati e ci abbiamo messo più voglia. Vogliamo ridare alla città quello che si merita. Lotito era contento perchè ha ritrovato in campo i concetti espressi ieri alla squadra”.

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