La Reggina supera il Sambiase e si stacca in vetta. Battaglia vera al Granillo

Una vera battaglia tra la Reggina e il Sambiase, vibrante e con tanti gol. Spettacolare nella prima frazione, battagliera nella seconda con gli amaranto capaci di assorbire bene il doppio pareggio e trovare la forza per tornare nuovamente in vantaggio per poi difenderlo a denti stretti fino al minuto novantasei. Per la Reggina i gol di Abonckelet e Guida, per il Sambiase Haberkon e Colombatti. Decisiva poi la punizione, splendida, di Acquadro, quella che ha firmato il 3-2. Amaranto in dieci nel finale con Jallow appena entrato come ultima sostituzione e poi uscito per infortunio. La Reggina adesso comanda in piena solitudine, dietro nuova concorrente, la Vibonese.

Primo tempo

Le ultime prestazioni spingono mister Marchionni a confermare l’undici ritenuto più affidabile. La sorpresa è Lancini spedito in tribuna. Tra i pali c’è Lagonigro, davanti a lui Fazio, Baldan e Girasole, sulla mediana Baggi a destra, Toscano a sinistra, in mezzo Abonckelet, Acquadro e Rotulo, davanti Guida a sostegno di Magrassi.

Pochi secondi, grande apertura di Acquadro per Baggi, assist per Guida, tiro fiacco. Al quindicesimo Sambiase vicino al vantaggio. Cross dalla destra dopo un errore di Toscano, colpo di testa di Haberkon, sfera che lambisce il palo. Al minuto diciannove bolide di Guida, Giuliano respinge a fatica, strattonato Abonckelet in piena area mentre tentava di raggiungere il pallone, per l’arbitro è tutto regolare. Altra opportunità per gli ospiti, conclusione di Gualtieri ben parata da Lagonigro. Si sblocca il risultato con una bellissima azione sviluppatasi sulla corsia di destra, pallone pennellato da Baggi per il solito inserimento di Abonckelet che realizza di testa al minuto trentatre, 1-0. Sesto gol in campionato per il centrocampista. Contropiede micidiale della Reggina con una azione personale di Toscano, tocco per Guida che conclude, para Giuliani.

Altro errore di Toscano in fase di disimpegno. Sulla battuta d’angolo colpisce in piena solitudine Haberkon di testa pareggia, 1-1. Reazione immediata della Reggina, ancora Baggi protagonista sulla corsia di destra, dribbling e palla dentro, non ci arriva Abonckelet, è prontissimo invece Guida che gira spalle alla porta e realizza, 2-1 a meno di due minuti dalla fine. Si chiiude così la prima frazione.

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Secondo tempo

Al sesto il Sambiase batte il primo calcio d’angolo della ripresa e ancora una volta la Reggina si fa sorprendere. Mischione in area, ultimo tocco di Colombatti e palla in rete, 2-2. Ancora amaranto in vantaggio. Il merito è del migliore in campo Alberto Acquadro. Punizione da posizione defilata che piega le mani a Giuliani, 3-2, quattordicesimo minuto. Un attimo dopo entra Rossetti per uno spento Rotulo. Al ventesimo il Sambiase vicino al pari con Sueva che arriva leggermente scoordinato su un bel cross e davanti a Lagonigro manda alto. Intanto Franchini prende il posto di Abonckelet. Entra anche Alma per Guida. Gran parata di Lagonigro su tiro di Waller Grosso. Poco dopo la mezz’ora uno sfiancato Magrassi lascia il posto a Jallow.

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Miracolo di Giuliani sulla conclusione di Franchini a botta sicura, amaranto vicinissimi al 4-2. Due gol e troppi pericoli su palla inattiva, quindi fuori Baggi e dentro Bruno. Su ripartenza, Jallow ben servito da Franchini non riesce a colpire la palla, cade male e si infortuna, Reggina senza cambi e praticamente in dieci. Gli ultimi minuti sono di battaglia vera con la Reggina costretta a difendersi con l’uomo in meno per l’infortunio di Jallow. Finisce dopo sei minuti di recupero, 3-2 per gli amaranto, adesso in vetta in piena solitudine.