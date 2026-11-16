Università Dante Alighieri, la nuova governance replica ad Aloi: ‘Nessuna zona d’ombra’
Una presa di posizione dai toni decisi, attraverso la quale l’attuale amministrazione rivendica la correttezza del proprio operato e annuncia la volontà di fare piena luce sulle gestioni precedenti
16 Novembre 2026 - 16:07 | di Redazione
Non accenna a placarsi lo scontro attorno all’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria. Dopo la diffida al Consiglio di amministrazione e l’esposto al Ministero dell’Università e alla Corte dei conti presentati dall’ex presidente Pietro Aloi, arriva la replica della nuova governance dell’Ateneo.
Una presa di posizione dai toni decisi, attraverso la quale l’attuale amministrazione rivendica la correttezza del proprio operato e annuncia la volontà di fare piena luce sulle gestioni precedenti.
Il nuovo CdA: “Non temiamo alcuna verifica”
Il nuovo CdA, guidato da Pasquale Basilicata, dichiara di non temere alcuna verifica, sostenendo di averla sollecitata sin dal proprio insediamento. Secondo l’attuale governance, le criticità economico-finanziarie e i contenziosi che interessano l’Università sarebbero riconducibili alle scelte amministrative del passato.
Le accuse sul reclutamento
Pungente il passaggio relativo al reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo. La nuova amministrazione denuncia presunte pratiche di selezione arbitrarie, logiche clientelari e nepotistiche, chiedendo l’intervento della magistratura per fare chiarezza. Contestazioni sulle quali dovranno pronunciarsi gli organi competenti.
Per il futuro, l’Ateneo garantisce procedure di reclutamento attraverso bandi pubblici, criteri prestabiliti e commissioni composte esclusivamente da membri esterni.
Il Piano strategico 2027-2029
Sul fronte del rilancio, la governance rivendica l’approvazione del Piano strategico 2027-2029, dopo oltre sette anni di assenza di un simile strumento di programmazione, la riorganizzazione degli uffici e l’avvio di nuove procedure selettive.
Restano centrali i progetti legati alla formazione linguistica, all’internazionalizzazione, all’ampliamento dell’offerta formativa e alla collaborazione con l’Università Mediterranea.
“Nessuna zona d’ombra, nessuna scorciatoia”
«Nessuna zona d’ombra, nessuna scorciatoia, nessuna deroga alle regole», è il messaggio lanciato dalla nuova governance.
Intanto, sul fronte giudiziario, cresce l’attesa per il prossimo 2 dicembre, quando il Tar discuterà il ricorso presentato dal Ministero contro gli atti relativi alla nomina del rettore Carlo Felice Casula.
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