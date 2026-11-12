Dante Alighieri di Reggio, Aloi torna all’attacco: diffida al CdA ed esposto al Ministero

Non si placano le tensioni attorno all’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria. Mentre l’Ateneo prova a rilanciarsi attraverso una nuova programmazione, tornano al centro dell’attenzione le controversie giudiziarie e le contestazioni sulla gestione amministrativa.

L’ultimo capitolo riguarda Pietro Aloi, già presidente del Consiglio di amministrazione, che ha presentato una diffida all’attuale CdA, guidato da Pasquale Basilicata, e un esposto al Ministero dell’Università e della Ricerca e alla Corte dei conti.

La diffida è rivolta, in particolare, a un passaggio importante per l’offerta formativa dell’Ateneo: l’approvazione del nuovo corso di laurea in “Lingua, letteratura e cultura italiana per il mondo”, pensato per inserirsi nella filiera dedicata alla diffusione della lingua e della cultura italiana e all’insegnamento dell’italiano a stranieri.

Al centro delle contestazioni, la sostenibilità economica delle nuove assunzioni e delle progressioni di carriera. Secondo Aloi, l’Università starebbe programmando ulteriori spese permanenti senza adeguate garanzie finanziarie, in una fase segnata dal calo degli iscritti e da un contenzioso con l’Agenzia delle Entrate per circa quattro milioni di euro.

L’ex presidente chiede inoltre verifiche su possibili conflitti di interesse nelle decisioni relative al personale, chiamando in causa il vicepresidente Giuseppe Bova. L’iniziativa di Aloi interviene quindi proprio alla vigilia della decisione degli organi accademici sul nuovo percorso. Si tratta, è bene precisarlo, di contestazioni ancora da verificare e non di irregolarità accertate. Al momento non risulta una replica specifica dell’attuale governance all’ultima diffida e all’esposto.

Il corso di laurea si rivolgerà sia agli studenti del territorio sia a una platea internazionale, con l’obiettivo di rafforzare la vocazione originaria della “Dante Alighieri” e ampliarne la capacità di attrazione.

L’avvio del nuovo corso di laurea sarà preceduto dal Master universitario di primo livello in Didattica dell’Italiano L2/LS, denominato DIDALIA.

Il Master avrà il compito di formare docenti e professionisti specializzati nell’insegnamento dell’italiano come lingua seconda o straniera. Le competenze sviluppate potranno essere impiegate, in particolare, nei nuovi corsi di italiano destinati agli studenti internazionali che l’Università prevede di attivare a partire dal prossimo anno.

Si delinea così una filiera articolata, contestata da Aloi nella sua diffida: formazione degli insegnanti, corsi di lingua e preparazione accademica per gli studenti stranieri, certificazione delle competenze linguistiche e successiva possibilità di accesso alla formazione universitaria.

La prospettiva è quella di non limitare la presenza degli studenti internazionali ai corsi brevi e ai mesi estivi, ma di costruire percorsi capaci di accompagnarli per periodi più lunghi, fino all’eventuale iscrizione a un corso di laurea.

La collaborazione con la Mediterranea

Su questa strategia la “Dante Alighieri” intende puntare in modo significativo, anche attraverso una collaborazione con l’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

L’obiettivo è costruire un sistema integrato nel quale la “Dante” possa occuparsi della preparazione linguistica e accademica degli studenti internazionali, lasciando poi a ciascuno la possibilità di proseguire gli studi nei corsi di laurea dell’Università per Stranieri oppure nell’offerta formativa della Mediterranea.

Non si tratterebbe di un passaggio automatico. L’ammissione resterebbe subordinata ai requisiti previsti dall’università e dal corso prescelto. La collaborazione potrebbe però consentire alle due istituzioni di presentare all’estero un’offerta più ampia e coordinata.

Da una parte vi sarebbero la specializzazione linguistica e interculturale della “Dante Alighieri”; dall’altra, i corsi e le competenze scientifiche, tecniche, economiche e umanistiche della Mediterranea.

La finalità è attrarre studenti interessati sia a permanenze brevi, legate allo studio della lingua e della cultura italiana, sia a soggiorni più lunghi, collegati alla preparazione universitaria e al conseguimento di una laurea.

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I fronti giudiziari ancora aperti

Intanto restano aperti i fronti giudiziari. Il Tar ha dichiarato inammissibile, per ragioni legate alla competenza del giudice e senza pronunciarsi sul merito, il ricorso di Francesco Perrelli contro la nomina del direttore generale Francesco Dattola, che rimane in carica. La controversia potrà eventualmente proseguire davanti al giudice ordinario.

La prossima data cruciale è il 2 dicembre, quando il Tar discuterà il ricorso presentato dal Ministero contro gli atti relativi alla nomina del rettore Carlo Felice Casula, finora non sospesa.

Tra ricorsi, contestazioni e progetti di rilancio, la “Dante Alighieri” attraversa dunque una fase particolarmente delicata. La sfida resta quella di ritrovare stabilità e tradurre la nuova programmazione in risultati concreti, facendo della formazione linguistica e dell’attrazione degli studenti internazionali uno dei principali motori di sviluppo dell’Università e della città.