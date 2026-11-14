Serie D: la Reggina batte il Sambiase, al Granillo è spettacolo in campo e sugli spalti. Risultati e classifica
Balzo in avanti della Vibonese, adesso seconda forza dietro gli amaranto
14 Novembre 2026 - 20:37 | Redazione
Tecnica, battaglia a giusto atteggiamento. Così la Reggina è riuscita a superare un ottimo Sambiase. Stravince la Vibonese adesso seconda in classifica. Torna al successo anche la Nissa, contro il fanalino di coda Enna.
I risultati della giornata
Licata – Milazzo 2-0
Nissa – Enna 3-0
Ragusa – Favara 1-0
Reggina – Sambiase 3-2
Trapani – A. Palermo 3-3
Vibonese – Modica 4-0
Vigor Lamezia – Gela 0-0
Avola – PraiaTortora 1-1
Nuova Igea – Siracusa 2-2
La classifica
- Reggina 29
- Vibonese 27
- Sambiase 26
- PraiaTortora 21
- Avola 19
- Milazzo 19
- Nuova Igea 19
- Licata 17
- Gela (-1) 16
- A. Palermo 15
- Siracusa (-7) 15
- Nissa 15
- Modica 13
- Trapani (-5) 10
- Vigor Lamezia 9
- Favara 8
- Ragusa 6
- Enna 3
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