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Serie D: la Reggina batte il Sambiase, al Granillo è spettacolo in campo e sugli spalti. Risultati e classifica

Balzo in avanti della Vibonese, adesso seconda forza dietro gli amaranto

14 Novembre 2026 - 20:37 | Redazione

Abonckelet esulta

Tecnica, battaglia a giusto atteggiamento. Così la Reggina è riuscita a superare un ottimo Sambiase. Stravince la Vibonese adesso seconda in classifica. Torna al successo anche la Nissa, contro il fanalino di coda Enna.

Leggi anche

I risultati della giornata

Licata – Milazzo 2-0

Nissa – Enna 3-0

Ragusa – Favara 1-0

Reggina – Sambiase 3-2

Trapani – A. Palermo 3-3

Vibonese – Modica 4-0

Vigor Lamezia – Gela 0-0

Avola – PraiaTortora 1-1

Nuova Igea – Siracusa 2-2

Leggi anche

La classifica

  1. Reggina 29
  2. Vibonese 27
  3. Sambiase 26
  4. PraiaTortora 21
  5. Avola 19
  6. Milazzo 19
  7. Nuova Igea 19
  8. Licata 17
  9. Gela (-1) 16
  10. A. Palermo 15
  11. Siracusa (-7) 15
  12. Nissa 15
  13. Modica 13
  14. Trapani (-5) 10
  15. Vigor Lamezia 9
  16. Favara 8
  17. Ragusa 6
  18. Enna 3

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