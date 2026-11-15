Da Atene all’Arena dello Stretto: il campione olimpico Igor Cassina conquistato da Reggio Calabria
Uno scatto dal significato speciale: una delle tre figlie del campione olimpico si chiama proprio Athena
15 Novembre 2026 - 17:56 | di Redazione
La bellezza del lungomare di Reggio Calabria conquista anche Igor Cassina, campione olimpico di ginnastica artistica, medaglia d’oro alla sbarra alle Olimpiadi di Atene 2004.
L’ex ginnasta è rimasto particolarmente colpito dallo splendore dell’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”, dove si è fatto immortalare con alle spalle la statua della dea Athena. Uno scatto dal significato speciale: una delle tre figlie del campione olimpico si chiama proprio Athena.
Igor Cassina a Reggio Calabria grazie ad ASC
Il campione olimpico è giunto in città per tenere un esclusivo workshop di verticalismo presso il Parco Caserta, organizzato da ASC Calabria (Attività Sportive Confederate).
Un’importante occasione di formazione sportiva e confronto con uno dei grandi protagonisti della ginnastica artistica italiana, ma anche un’opportunità per far conoscere e apprezzare le bellezze del territorio reggino.
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