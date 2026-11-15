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Da Atene all’Arena dello Stretto: il campione olimpico Igor Cassina conquistato da Reggio Calabria

Uno scatto dal significato speciale: una delle tre figlie del campione olimpico si chiama proprio Athena

15 Novembre 2026 - 17:56 | di Redazione

igor cassina arena dello stretto

La bellezza del lungomare di Reggio Calabria conquista anche Igor Cassina, campione olimpico di ginnastica artistica, medaglia d’oro alla sbarra alle Olimpiadi di Atene 2004.

L’ex ginnasta è rimasto particolarmente colpito dallo splendore dell’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”, dove si è fatto immortalare con alle spalle la statua della dea Athena. Uno scatto dal significato speciale: una delle tre figlie del campione olimpico si chiama proprio Athena.

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Igor Cassina a Reggio Calabria grazie ad ASC

Il campione olimpico è giunto in città per tenere un esclusivo workshop di verticalismo presso il Parco Caserta, organizzato da ASC Calabria (Attività Sportive Confederate).

igor cassina verticalismo parco caserta

Un’importante occasione di formazione sportiva e confronto con uno dei grandi protagonisti della ginnastica artistica italiana, ma anche un’opportunità per far conoscere e apprezzare le bellezze del territorio reggino.

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