Reggio, Polizia Locale: cinque denunciati in tre giorni, tre per occupazione di alloggi popolari

Tra i denunciati un minore di sedici anni positivo ad alcol e cannabinoidi dopo un incidente

Sono 5 le persone denunciate negli ultimi tre giorni dalla Polizia Locale di Reggio Calabria.

Le attività implementate su disposizione del Comandante Zucco hanno consentito di individuare 3 soggetti che avevano occupato abusivamente tre immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale. Accertata la carenza di titoli idonei, i soggetti sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per i reati di occupazione abusiva aggravata.

In ulteriori contesti operativi, personale del servizio di polizia stradale ha denunciato all’autorità giudiziaria due cittadini per guida in stato di alterazione da sostanze psicotrope. Si tratta in particolare di un minore di sedici anni coinvolto in un incidente stradale positivo sia all’alcol che ai cannabinoidi ed un altro cittadino sorpreso in stato di intossicazione da sostanze stupefacenti alla guida di un carro attrezzi.

Ordini di allontanamento e servizi sul territorio

Altro personale sempre nelle ultime ore ha elevato sanzioni per violazione al regolamento di polizia urbana con contestuali ordini di allontanamento di tre soggetti (daspo urbano) uno dei quali è stato sanzionato anche per inottemperanza all’ordine di allontanamento.

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I servizi specifici, mirati alla tutela del patrimonio pubblico, del territorio, del decoro e della sicurezza urbana latu sensu, si affiancano le ordinarie attività svolte giornalmente in materia di controllo della circolazione veicolare, prevenzione degli illeciti e polizia commerciale ed amministrativa.

Giova alfine sottolineare che, vertendo i procedimenti in fase di indagini preliminari, per tutte le persone denunciate all’autorità giudiziaria vige la presunzione di innocenza fino a sentenza passata in giudicato.