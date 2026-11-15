Reggio, a Gallico Marina una strada intitolata a Madre Clara Careri – FOTO

Nel 1908 Madre Clara Careri fu mandata a Gallico Marina per fondare e dirigere l’Istituto S. Maria di Porto Salvo, con laboratorio di merletti e scuola per fanciulle

Sabato 14 novembre 2026 si è svolta la cerimonia di intitolazione strada di Gallico Marina alla Madre Clara Careri, religiosa appartenente all’Istituto Figlie di Maria Immacolata. Era presente in rappresentanza del sindaco l’assessora ai lavori pubblici, Dott.ssa Domenica Catalfamo.

Il sig. Bruno Germanò rappresentante III circoscrizione Gallico-Catona-Sambatello. La sig.ra Roberta Lobianco, pronipote di madre Clara. Il dott. Domenico Cappellano già presidente della commissione toponomastica del comune di Reggio Calabria. Una rappresentanza di suore immacolatine.

Madre Clara Careri. Una educatrice nella Gallico di inizi ’900

Nel solco del cattolicesimo sociale italiano rappresentato, tra fine ’800 e inizi ’900, da Don Bosco, Don Orione, Don Milani, Madre Morano, Padre Semeria, si colloca indubbiamente anche la nostra Madre Clara Careri, al secolo Maria Carmela Francesca, nata a Bagnara Calabra l’11 marzo 1883 da Pasquale e Pasqualina Messina, il nonno paterno svolgeva la professione di medico.

Madre Clara faceva parte delle prime immacolatine di suor Brigida Postorino e conobbe l’istituto quando era ancora un ideale di vita più che una realtà attuata. Nel 1908 fu mandata a Gallico Marina per fondare e dirigere l’Istituto S. Maria di Porto Salvo nel quale funzionò subito un laboratorio di merletti e tombolo, frequentato dalle ragazze del borgo, quasi tutte figlie di operai con la necessità di lavorare e una scuola per fanciulle.

Il terremoto del 28 dicembre 1908 sorprese Madre Clara nella casa di Gallico insieme ad altre tre suore, di quei tragici momenti vissuti insieme alla popolazione, ci ha lasciato una preziosa e toccante memoria scritta nel 1954. Dopo il tragico evento l’Istituto diretto da madre Clara trovò sede in una baracca dove oltre alle attività di ricamo fu aperta una scuola esterna per classi elementari a pagamento, il parroco dava alle suore una retribuzione fissa mensile. Successivamente furono aggiunte le classi complementari corrispondenti alle attuali scuole medie.

Nel 1914, fu aperto un asilo d’infanzia aperto anche ai figli dei richiamati nella guerra del 1915/18. Nello stesso anno 1914 grande entusiasmo suscitò una rappresentazione teatrale data dalle alunne, tre serate di “vero godimento dello spirito e di entusiasmo sia per la novità dell’evento, essendo questa la prima volta che si faceva un teatrino in Gallico sia per l’arte e la grandezza con cui quelle brave giovinette si studiarono di sostenere le loro parti”.

La lettera del prosindaco di Gallico

Nel 1922 i gravi problemi economici dell’Istituto costrinsero le Immacolatine a lasciare la casa di Gallico, per la chiusura prolungata della struttura, il prosindaco del Comune di Gallico fu indotto a scrivere una lettera alla Madre superiora immacolatine di Reggio nella quale, con espressioni accorate, così si esprimeva:

«…Questo asilo d’infanzia, eretto in ente morale, da alcuni mesi non funziona. Occorre che sia ripristinato inviando una direttrice che sappia dargli quell’incremento che aveva prima assai della chiusura….pertanto… mi permetto di rivolgere a V.S. Rev.ma viva preghiera perché voglia qui inviare persona abile alla direzione…Sarebbe desiderio di questa cittadinanza che V.S. Rev.ma volesse inviare qui la Madre Clara Careri che ha dimostrato una capacità non comune tale da dare pieno affidamento per il maggiore incremento dell’asilo in parola…».

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Intelligente e istruita, fu in seguito chiamata ad occupare posti di responsabilità nell’ordine delle immacolatine cui apparteneva. Fu suora piissima, educatrice instancabile. È morta a Reggio Calabria il 7 ottobre 1972.