Al Duomo la messa in suffragio di Suor Brigida Postorino

Si terrà il prossimo giovedì, 19 novembre 2015, alle ore 17.00 in Basilica Cattedrale a Reggio Calabria, la solenne Celebrazione Eucaristica, presieduta da Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Giuseppe Fiorini Morosini, Arcivescovo Metropolita Reggio Calabria – Bova, in ricordo di Suor Maria Brigida Postorino.

A 150 anni dalla nascita della loro Fondatrice, le figlie di Maria Immacolata, intendono ricordare così la Venerabile, per la quale è in corso, in Vaticano la Causa per la Canonizzazione.

Suor Brigida Postorino, con il suo impegno, portò l’amore per gli altri, da Catona, periferia della città di Reggio, sino a Frascati e in Argentina.

Un grande dono per la Chiesa di Catona, una piccola grande donna, che ha ispirato religiosi e comuni cittadini con il motto “Amore e zelo”, amore per Dio e per le anime”.

Desiderosa di elevale il livello sociale degli abitanti di Catona, come impegno pe i poveri del suo paese, istituì l’Istituto che ancora sorge nella periferia cittadina.

Una santità vissuta nel quotidiano, da ammirare e imitare sulla scia del pensiero di Don Bosco, per il quale: “l’educazione è una questione di amore”.

Oggi le Suore “Immacolatine”, riprendendo i sacrifici di Suor Brigida, rappresentano, per il territorio, un raggio di sole e di speranza, proprio come la loro fondatrice, che ha delineato la figura esemplare della suora: forte e dolce, zelante e compassionevole, indulgente nel giudicare, amante della preghiera e fonte di gioia per le anime.