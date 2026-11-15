Reggio, il Liceo Campanella vince la selezione del premio nazionale ‘Storie di Alternanza’ – VIDEO

Il video è risultato vincitore della sezione locale.
Questa esperienza ha permesso agli studenti di conoscere da vicino il nostro territorio e la nostra storia, approfondendo un itinerario culturale del Consiglio d’Europa.
Il patrimonio bizantino approfondito dagli studenti
Gli studenti hanno approfondito il patrimonio immateriale e materiale della cultura bizantina in Calabria (borghi, siti monastici, sistemi difensivi, icone, riti e tradizioni) dal greco – calabro al sistema di monetazione medievale passando per il laboratorio di mosaici.
L’esperienza si è conclusa con le visite alla Reggio bizantina, alla scoperta di tracce bizantine nell’area tirrenica (Scilla – Bagnara) e visita a Locri – Gerace.