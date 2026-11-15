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Reggio, il Liceo Campanella vince la selezione del premio nazionale ‘Storie di Alternanza’ – VIDEO

Dal greco-calabro alla monetazione medievale, dal laboratorio di mosaici alle visite a Reggio, Scilla, Bagnara, Locri e Gerace: il video del Campanella premiato da Unioncamere

15 Novembre 2026 - 15:10 | Comunicato Stampa

Il liceo classico Tommaso Campanella di Reggio Calabria, tra le scuole del World Summit dei Nobel per la Pace

Le classi Quarta A e Quarta C hanno partecipato – con un video riassuntivo dell’esperienza di formazione scuola lavoro “Alla scoperta della Calabria bizantina” in collaborazione con B.R.I.A. (Byzantine Internation Association) – al concorso nazionale “Storie di Alternanza” promosso da Unioncamere.

Il video è risultato vincitore della sezione locale.

Questa esperienza ha permesso agli studenti di conoscere da vicino il nostro territorio e la nostra storia, approfondendo un itinerario culturale del Consiglio d’Europa.

Il patrimonio bizantino approfondito dagli studenti

Gli studenti hanno approfondito il patrimonio immateriale e materiale della cultura bizantina in Calabria (borghi, siti monastici, sistemi difensivi, icone, riti e tradizioni) dal greco – calabro al sistema di monetazione medievale passando per il laboratorio di mosaici.

L’esperienza si è conclusa con le visite alla Reggio bizantina, alla scoperta di tracce bizantine nell’area tirrenica (Scilla – Bagnara) e visita a Locri – Gerace.

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Referenti interni:

  • Prof.ssa Lucrezia Laganà
  • Prof. Alessandro Albanese

Referente esterno: Prof.ssa Mariangela Monaca

Link del video

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