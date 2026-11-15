Primo tempo: gara vibrante, Reggina in vantaggio. Baggi devastante

Bel calcio, gara aperta e vibrante tra due squadre si stanno affrontando a viso aperto. Il primo pericolo lo ha creato il Sambiase, il primo gol lo ha realizzato la Reggina con il solito inserimento di Abonckelet, servito da un perfetto cross di Baggi. Pochi minuti e il Sambiase pareggia con un bel colpo di testa di Haberkon, dopo un disimpegno errato di Toscano, al momento non in giornata, che regala l’angolo agli avversari. Reazione immediata degli amaranto e ancora Baggi devastante sulla sua corsia, pallone dentro, questa volta non ci arriva Abonckelet, riesce a farlo Guida che da due passi mette dentro e realizza la rete del 2-1. Finisce così la prima frazione. Spettacolo sugli spalti tra le due tifoserie, veramente clima da alttra categoria. In tribuna il presidente Claudio Lotito.