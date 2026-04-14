Commissione Toponomastica, Cappellano replica alle accuse: ‘Iter trasparente e nel rispetto delle norme’

Per fare chiarezza sui processi di intitolazione delle strade, la Commissione Toponomastica del Comune di Reggio Calabria, nella persona del presidente, Domenico Cappellano precisa quanto segue:

“Le accuse mosse alla commissione non poggiano sulla realtà. L’iter per l’intitolazione di strade, piazze, vie o vicoli prende avvio da una richiesta formale , che nella maggior parte dei casi viene presentata dai familiari delle persone che si intendono commemorare. Sono proprio loro i primi interlocutori di un percorso che, laddove sussistano tutti i requisiti previsti dalla normativa, viene portato avanti con serietà e rigore dalla Commissione”.

Cappellano ha evidenziato poi il lavoro svolto negli ultimi anni:

“Non si tratta certamente di intitolazioni fatte con superficialità, ma del frutto di un’attività intensa e proficua che ha contraddistinto la Commissione da me presieduta. Ogni proposta viene valutata con attenzione, nel rispetto delle procedure e con l’obiettivo di onorare adeguatamente la memoria dei cittadini illustri del nostro territorio. Oltretutto abbiamo proseguito, in molti casi, l’iter iniziato dalla commissione precedente, presieduta da Giuseppe Cantarella”.