Reggio, i consiglieri FI: ‘Pioggia di intitolazioni di vie, corsa ai nastri ad un mese dal voto’

“Nelle ultime settimane l’Amministrazione comunale sembra aver scoperto improvvisamente il valore della memoria storica e del riconoscimento dei meriti illustri: una corsa sfrenata al taglio del nastro per l’intitolazione di strade, piazze e luoghi pubblici sta caratterizzando l’attività della Giunta in questo scorcio finale di mandato. Una coincidenza molto strana, se si considera che ci troviamo in piena campagna elettorale, a meno di un mese e mezzo dal voto”.

A dichiararlo in una nota i consiglieri di Forza Italia al Comune di Reggio Calabria Federico Milia, Antonino Maiolino, Roberto Vizzari, Antonino Zimbalatti e Saverio Anghelone.

“Non mettiamo in dubbio, chiaramente, lo spessore culturale e umano delle figure a cui vengono intitolare le vie – sottolineano i consiglieri azzurri – per rendere onore alla storia della nostra terra. Ma è chiaro che questa pioggia di intitolazioni appaia oggi più come un maldestro tentativo di riparare, in extremis, agli anni di immobilismo che hanno caratterizzato l’operato della maggioranza”.

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