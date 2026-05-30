Ponte, la Stretto di Messina: ‘Prive di fondamento affermazioni su parere di Art’

"La tariffa di 27,43 euro per i veicoli è una media ponderata annuale tra i volumi di traffico e le tariffe per ciascuna tipologia di veicolo"

“Ai sensi del decreto-legge n. 32/2026, convertito nella legge 71/2026, l’ART – Autorità di Regolazione dei Trasporti ha definito il Piano Economico Finanziario “adeguato nell’attuale fase di impostazione e avvio del progetto” evidenziando che dovrà essere accompagnato da un monitoraggio strutturato e periodico, già previsto nella Convenzione di concessione tra la Stretto di Messina e il concedente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Appaiono quindi destituite di fondamento alcune dichiarazioni sulle politiche tariffarie, riportate dai media nella giornata odierna.

La tariffa di 27,43 euro per i veicoli, indicata nel PEF e richiamata nel parere positivo dell’ART, è una media ponderata annuale tra i volumi di traffico e le tariffe per ciascuna tipologia di veicolo e non il costo di un singolo passaggio per le autovetture che, come detto più volte, sarà compreso tra circa 4 e 7 euro per tratta.

Non risponde al vero, inoltre, che vengano “caricati prezzi più alti ai TIR”, per i quali sono previste tariffe di attraversamento sul ponte anche in questo caso sensibilmente inferiori a quelle attuali.

Le tariffe per il traffico veicolare garantiscono nel periodo di esercizio dell’Opera l’equilibrio economico-finanziario della concessione e la copertura integrale dei costi operativi e della manutenzione ordinaria e straordinaria, promuovendo al contempo la continuità territoriale tra Sicilia e Calabria con costi sensibilmente inferiori alle attuali tariffe di attraversamento“. E’ quanto si legge in una nota della Società Stretto di Messina.