Taurianova, Clara in concerto al Villaggio Sud Agrifest

Il Sud si incontra a Taurianova. La seconda giornata del Festival della Cooperazione guarda al futuro tra giovani, energia, territorio e grandi eventi. Domani il concerto di Clara

La musica di Clara arriva a Taurianova. L’artista sarà protagonista del live in programma il 31 maggio 2026 in occasione della quinta edizione di Villaggio Sud Agrifest, uno degli appuntamenti più attesi dell’area della Piana.

L’evento si terrà in Contrada Vatoni, con apertura dei cancelli fissata alle ore 19.00. Il concerto prenderà il via alle ore 22.00.

Biglietti e punti vendita

I ticket sono già disponibili in prevendita al costo di 10 euro. Il biglietto acquistato direttamente all’ingresso avrà invece un costo di 15 euro.

I punti vendita locali sono:

Ex Pescheria – Taurianova

Tabacchi Battaglia – Taurianova

Bar Mommo – Polistena

Ulivo Bistrot – Centro commerciale Porto degli Ulivi, Rizziconi

Hendriks Tabacchi – Taurianova

Malavenda – Reggio Calabria

Sergio Pizzeria – Melicucco

Pasticceria Dirito – Rizziconi

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.villaggiosud.it.

Intanto, dopo il successo della giornata inaugurale, che ha visto anche la presenza del ministro Francesco Lollobrigida, il Villaggio Sud Agrifest – Festival della Cooperazione entra nel vivo della sua quinta edizione.

La seconda giornata, in programma a Contrada Vatoni di Taurianova, sarà dedicata ai giovani, all’innovazione, all’identità territoriale e al ruolo del Mezzogiorno nelle scelte strategiche del Paese.

Innovazione, scuola e agricoltura

La mattinata si aprirà con la presentazione del macchinario Reemoon, momento dedicato all’innovazione tecnologica applicata al settore agricolo e agroalimentare.

Spazio anche all’orientamento scolastico, con le attività rivolte agli studenti delle scuole medie e curate dagli istituti superiori del territorio. L’obiettivo è offrire ai ragazzi strumenti utili per scegliere con maggiore consapevolezza il proprio percorso formativo.

Dalle 10.30 riflettori puntati sulla Gara di Abilità per Trattoristi, quinta edizione del Memorial Francesco Galluccio, tra gli appuntamenti più attesi dagli appassionati del settore.

Pane, olio e vino come identità del territorio

Alle 11.30 spazio all’incontro dedicato alla valorizzazione delle eccellenze locali: “Pane, olio e vino: marcatori d’identità e cultura locale”, promosso dall’Accademia Italiana della Cucina – Delegazione Gioia Tauro Piana degli Ulivi.

Al centro tre simboli della cultura mediterranea e della tradizione calabrese, con il contributo di realtà produttive, chef, istituti scolastici e partner istituzionali.

Nel pomeriggio, alle 15.00, si parlerà invece di sostenibilità e transizione energetica con il convegno “Ecosistemi in equilibrio: innovazione energetica al servizio del pianeta”, coordinato da Maurizio De Luca, responsabile Legacoop Calabria Produzione e Servizi.

Alle 16.00 è prevista l’assemblea dedicata al comparto del bergamotto, una delle filiere più rappresentative dell’agricoltura calabrese.

Giovani, Sud e nuove prospettive

Tra gli appuntamenti più attesi della giornata c’è l’incontro delle 17.00, “Agorà dei territori: la partecipazione giovanile tra civismo e impresa”, con Forum delle Idee, Associazione Risorse, Generazioni Legacoop e We’re South.

Alle 18.00 il confronto si sposterà sul ruolo strategico del Mezzogiorno con la tavola rotonda “Il Sud che conta: il ruolo del Mezzogiorno nelle scelte strategiche”. A dialogare saranno Simone Gamberini, presidente nazionale di Legacoop, e Vincenzo Lentini, vicepresidente Copagri Calabria.

La giornata proseguirà alle 19.30 nel Social Garden con la masterclass “Viaggio a Reggio Calabria: tra le vigne del territorio”, a cura di Rachele Grandinetti e Guglielmo Gigliotti, in collaborazione con Arsac e Calabria Straordinaria.

Chiusura con i Modena City Ramblers

A chiudere la serata sarà la musica dal vivo. Alle 22.00 è in programma il concerto dei Modena City Ramblers, seguito dal dj set di Fabio Nirta.

Il Villaggio Sud Agrifest si conferma così un luogo di confronto e incontro tra agricoltura, innovazione, cultura, formazione e spettacolo. Un festival che racconta un Sud capace di valorizzare le proprie radici e guardare al futuro.

La manifestazione gode del patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, della Regione Calabria, della Presidenza del Consiglio Regionale, del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria, del Comune di Taurianova e della Consulta delle Associazioni di Taurianova.

Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale www.villaggiosud.it e sui canali social del Villaggio Sud Agrifest.