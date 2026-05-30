Elezioni, solo 27 voti per Sidari: ‘Chiedo scusa alla Lega e ai reggini’

"Ho deciso di ritirarmi dalla campagna elettorale. Sono andato personalmente da molti miei elettori chiedendo di non votarmi, perché volevo arrivare a zero", le parole di Sidari

“Porgo Le mie scuse alla Lega e ai cittadini di Reggio. Ho deciso di ritirarmi dalla campagna elettorale.

Ho ottenuto 27 voti. Sono andato personalmente da molti miei elettori chiedendo di non votarmi, perché volevo arrivare a zero.

È stata una scelta sbagliata. Una mancanza di rispetto verso la Lega, il partito che mi ha candidato e dato fiducia. Una mancanza di rispetto verso chi ha creduto in me e verso chi ha lavorato per questa campagna.

Questa decisione è stata dettata dalla paura di mettermi in gioco fino alla fine, dal timore di rischiare e di condannare il cognome che porto. Ci sono testimoni di questa mia scelta, e proprio per questo sento il dovere di spiegarla pubblicamente e di assumermene tutta la responsabilità.

Chiedo scusa al partito, ai dirigenti, ai militanti e ai cittadini di Reggio. La politica richiede coraggio e coerenza fino in fondo, anche nei momenti difficili. Io in quel momento non l’ho avuta.

Con rispetto e senso di responsabilità”. E’ quanto afferma in una nota Domenico Sidari, candidato con la Lega alle ultime elezioni comunali reggine.