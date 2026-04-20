Verso le elezioni, Maiolino (FI) inaugura la segreteria: ‘Serve una fase nuova per la città’

Si è svolta con ampia partecipazione e grande entusiasmo l’inaugurazione della segreteria politica del Segretario cittadino di Forza Italia, Antonino Maiolino, consigliere comunale uscente e figura apprezzata per le sue spiccate doti umane, la disponibilità all’ascolto e il costante impegno al servizio della comunità reggina.

Un momento di significativa condivisione politica e umana, che ha visto la presenza del candidato sindaco Francesco Cannizzaro, dell’Europarlamentare Giusy Princi, oltre a numerosi amici, sostenitori e familiari, a testimonianza di un percorso costruito nel tempo sulla fiducia e sulla vicinanza al territorio.

Il nuovo progetto politico per Reggio Calabria

Nel corso dell’incontro è emersa con chiarezza la volontà di rafforzare un progetto politico fondato sull’unità, sulla concretezza e sulla capacità di affrontare con determinazione le sfide che attendono la città. L’apertura della segreteria rappresenta infatti un segnale tangibile di radicamento e presenza, un luogo aperto al confronto quotidiano con i cittadini e alla costruzione partecipata di proposte e soluzioni.

È stata altresì sottolineata la necessità di avviare una nuova stagione di rilancio per Reggio Calabria, puntando su sviluppo economico, valorizzazione delle risorse locali, attenzione ai giovani e miglioramento dei servizi. Un percorso che richiede responsabilità, coesione e una visione chiara del futuro.

È arrivato il tempo di prendersi fino in fondo la responsabilità di guidare questa città verso una fase nuova. Non possiamo più rimandare: serve impegno, coraggio e una classe dirigente capace di dare risposte concrete ai cittadini. Reggio Calabria merita di più e noi siamo pronti a fare la nostra parte.

Queste le parole del candidato sindaco Francesco Cannizzaro durante il suo intervento.

L’appello al voto di Antonino Maiolino

In questo contesto, Antonino Maiolino ha voluto rivolgere un appello diretto alla cittadinanza: “Reggio Calabria ha bisogno di una fase nuova, fatta di impegno concreto, serietà e partecipazione. Il rilancio della nostra città passa attraverso il contributo di tutti. Per questo invito ogni cittadino a recarsi alle urne i prossimi 24 e 25 maggio e a sostenere il centrodestra, scegliendo una proposta politica credibile, unita e capace di governare. Votare significa essere protagonisti del cambiamento e dare forza a un progetto concreto per il futuro della nostra città”.

L’inaugurazione della segreteria si inserisce dunque in un percorso più ampio, che mira a costruire una proposta politica solida e inclusiva, capace di interpretare i bisogni reali della comunità e di tradurli in azioni efficaci per il rilancio e lo sviluppo della città.