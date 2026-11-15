Reggina: dopo la vittoria con il Sambiase, Lotito si è presentato in sala stampa. Le sue dichiarazioni anche sul mercato

Presente per la seconda volta a Reggio Calabria, il patron Claudio Lotito si è goduto un’altra vittoria pesante della Reggina. Questa contro il Sambiase ancora più compolicata rispetto al successo nei confronti della Nuova Igea. Così Lotito in conferenza stampa: “Sono l’unico presidente che ha portato una squadra dall’Eccellenza alla serie A. Ho visto una squadra battagliera, con furore agonistico e che vuole dimostrare la propria forza alla piazza e alla società, perchè no. Il mio motto è umiltà e determinazione, i risultati non si annunciano ma si raggiungono. Credo di avere allestito una squadra competitiva e oggi lo ha dimostrato, dal punto di vista tecnico e caratteriale. Gruppo unito e combattivo, ieri ho parlato con loro e tutto quello che ho detto, lo hanno tradotto in campo. Orgoglio e combattività. Spero proseguano con questo atteggiamento.

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Nel calcio non si devono fare calcoli, è tutto imponderabile. Quello che è certo è la forza di questa squadra nella sua compattezza, forza, atteggiamento, battaglia e umiltà. La capacità e la voglia di aiutarsi l’uno con l’altro. Quando ho raggiunto gli obiettivi, a prescindere dall’aspetto tecnico, è stato sempre il gruppo l’elemento principale. Lavoriamo per questo tutti insieme, partita dopo partita, alla fine i risultati arriveranno. Un conto è fare la cicale, uno è fare la formica. Qui bisogna costruire un futuro e io voglio farlo attraverso gli investimenti, la voglia, il carisma e il coinvolgimento anche per questo ho deciso di scendere nuovamente in campo a livello federale.

Il mercato? Io penso che dobbiamo puntare sull’organico che abbiamo, poi di necessità si farà virtù. Se dovesse accadere il cataclisma (vari infortuni), la società non si tirerà indietro. Oggi vanno rispettati tutti questi calciatori che stanno consentendo alla Reggina di essere in testa alla classifica. Sperando che non succedano cataclismi, c’è comunque il Ds Romairone, persona di grande spessore, con il quale ci confronteremo. Questo organico lo ritengo abbondante e valido. Facciamo le cose che vanno fatte, non facciamo figurine Panini. Aprire nuovi settori? Mi dicono che oggi sono rimasti dei biglietti, vedremo se serve lo faremo”.