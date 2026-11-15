Reggina: l’analisi del migliore in campo Acquadro. I pro e i contro della sfida al Sambiase

Una grande prestazione e il gol vittoria, la firma è di Alberto Acquadro. Così ai microfoni di radio Febea: “Partita difficile, noi abbiamo fatto una grande gara, il primo tempo uno dei migliori dell’anno, il secondo di intensità. Faccio i complimenti al Sambiase. Sulla punizione ho deciso di calciare perchè ero sicuro di poter fare bene, sul loro pareggio l’ho toccata io per ultimo, purtroppo. Dobbiamo migliorare ancora la gestione di alcuni momenti, ma questa è una squadra nuova. Il livello è alto, basti pensare che oggi sono entrati dalla panchina Franchini, Alma, Jallow, non c’era Lancini. Tutto passa dall’aspetto mentale e infatti le gare più difficili sono state quelle di Favara, Modica. Bisogna stare attenti sulle palle inattive, ci siamo fatti trovare impreparati. Al Granillo è meglio giocarci da giocatore della Reggina. Sono molto felice, la mia scelta è stata anche per questo“.