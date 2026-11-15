Myenergy Viola ko a Imola, Carrea: ‘Il loro dominio a rimbalzo è stato un elemento decisivo’

Dopo la sconfitta per 78-73 sul campo dell’Andrea Costa Imola, il coach della Myenergy Viola Michele Carrea individua nella fisicità degli avversari e nel dominio a rimbalzo i motivi del ko.

L’analisi dell’allenatore è arrivata dalla sala stampa del PalaRuggi, in un video pubblicato sulla pagina Facebook della Pallacanestro Viola.

Le parole di Michele Carrea

Nel video il coach si complimenta con Imola, che ha giocato una partita di grande presenza fisica e mentale in una situazione di infermeria complicata e in una settimana che, pensa, è stata complicata anche per vicende extrasportive. Poi racconta come la Viola aveva preparato la gara:

«Preparando la partita, guardando la sconfitta di Piazza Armerina, avevamo la certezza che stavamo andando a giocare contro una squadra estremamente viva, con giocatori molto esperti e che sicuramente avrebbero trasformato in rabbia agonistica questi episodi sfavorevoli».

Rimbalzi: ‘un elemento decisivo della gara’

Carrea spiega poi come è andata la partita:

«La partita è andata così. Credo che dal punto di vista tecnico ci sia poco, perché dal punto di vista fisico siamo andati sotto in tutti gli scontri individuali, nei primi due quarti a rimbalzo in maniera clamorosa». «Poi abbiamo provato a correggere un po’ di match up, ma fondamentalmente il dominio di Imola a rimbalzo è stato un elemento decisivo della gara».

Scontri individuali: i numeri di Angarica

Sugli scontri individuali il coach cita Angarica, giocatore dell’Andrea Costa Imola:

«Sugli scontri individuali penso che i numeri di Angarica raccontino meglio delle mie parole che non abbiamo trovato un corpo che potesse limitare le sue iniziative uno contro uno, le sue iniziative off the ball e le sue iniziative a rimbalzo. Quindi chiaramente questa è la sintesi».

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Carrea ricorda poi la reazione finale, «un elemento di positività» che racconta di un tentativo di rimanere aggrappati alla partita, e allarga il discorso alle ultime due partite: