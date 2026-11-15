Reggina: Lotito sui ‘motivi politici’, la multiproprietà e i problemi trovati all’arrivo

Una lunga conferenza stampa quella tenuta dal patron della Reggina Claudio Lotito, al termine della partita giocata e vinta dala Reggina contro il Sambiase. Abbiamo già riportato alcuni passaggi, di seguito quelli sulla squadra, l’arrivo a Reggio Calabria e la multiproprietà: “In 25 giorni abbiamo allestito una squadra che è sotto gli occhi di tutti: ho convinto addirittura sono riuscito a convincere un calciatore a scendere dalla Serie B alla Serie D trasmettendogli serenità e tranquillità. Non vorrei fare polemiche, perché sarebbero fuori luogo, ma ho dovuto trovare soluzioni a tanti problemi. Reggio ha ritrovato la fiducia e mi ha accolto con tanto affetto. Mi ha portato qui il sindaco Cannizzaro, che come me è un combattente, un uomo del fare”.

Leggi anche

Qualcuno ha voluto strumentalizzare il mio arrivo qui legato a questioni politiche. Lo ripeto: sono venuto qui per il Sindaco, perché condividiamo tante cose. Mi ha chiesto di dargli una mano, mi ha chiesto di far risorgere la Reggina. All’Arena nel giorno della presentazione, dissi che avrei preso quattro giocatori e sono arrivati. Per dire che io dò risposte alla squadra e mi aspetto risposte dalla squadra”.

Leggi anche

“La mia candidatura in FIGC non c’entra niente con l’articolo delle NOIF che riguarda la multiproprietà. Esiste al momento una norma che ha voluto l’ex Presidente della Federazione, colui che mi ha costretto a vendere anche la società che avevo. Le leggi e le norme devono essere funzionali all’organizzazione e al sistema. Ci sono tante squadre, a livello europeo, che hanno la doppia proprietà. Dico: se io fossi venuto qua a fare la Lazio due, a voi che interessava? Si parla di quarto grado affine, praticamente il cugino di quarto grado di mia moglie non potrebbe. Le società che detengono la Lazio non c’entrano niente con la Reggina. C’è una società ex novo, Rhegium, proveniente da un’altra società, presieduta al 100% da mio figlio. Se la Reggina arriva in B, qual è il vulnus? E che c’entra mio figlio con me?”.