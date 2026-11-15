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La Myenergy Viola cade a Imola: prima sconfitta esterna al PalaRuggi

Si ferma in Romagna la striscia positiva esterna dei neroarancio: i ragazzi di coach Carrea tentano la rimonta nel finale ma cedono alla maggior fisicità e concretezza dei biancorossi

15 Novembre 2026 - 13:59 | di Renato Pesce

Imola Viola

Esame di maturità in terra romagnola per i neroarancio di coach Michele Carrea, chiamati a dare continuità all’ottimo rendimento esterno dopo le fatiche casalinghe.

Al PalaRuggi, per la nona giornata del Girone A di Serie B Nazionale, la Myenergy Viola sfida un’Andrea Costa Imola ferita e affamata di punti, scesa a quota 1 in classifica dopo il -3 inflitto dal Giudice Sportivo.

Primo quarto

I padroni di casa iniziano con il quintetto composto da Gasparin, Cipolla, Preti, Angarica e Anaekwe. Coach Carrea risponde con Romeo, Taflaj, Love Donadoni e Diouf. Il primo canestro è dei padorni di casacon Preti cui risponde immediatamente Donadoni con un tiro in sospensione da centro area. Anaekwe viene pescato sottocanestro per un tap-in facile, Taflaj prova dall’altra parte subito la tripla e va a segno: 4-5. Imola sbaglia al tiro, sul rovesciamento di fronte Diouf subisce fallo e dalla lunetta fa 2/2.La difesa neroarancio continua a mettere in difficoltà i romagnoli, Angarica ci mette tutta la sua fisicità per il contropiede del 6-7. Love penetra e ne fa due, poi Donadoni pesca nell’angolo Romeo che realizza da tre. Imola replica immediatamente con Gasparin dalla lunga per il 9-12, poi gestisce ancora palla e realizza un punto dalla lunetta con Anaekwe. I padroni di casa sembrano in palla e con Preti, pescato da Cipolla, fa ancora male dalla lunga per il vantaggio Imola: 13-12. Roli subisce fallo e costringe Carrea al timoeout, al rientro il play romagnolo fa 1/2 dalla lunetta. Girandola di cambi, Clark in penetrazione batte lo stesso Roli per due punti in sottomano, Cipolla va ancora dalla lunetta per un 1/2. La Viola fa girare palla velocemente e trova ancora Clark nell’angolo che insacca un’altra tripla per il nuovo controbreak neroarancio. Raucci in post basso ne segna due facili e pareggia, Clark sbaglia la tripla e Imola ne approfitta con un altro canestro in transizione. Roli subisce fallo da Clark e segna due liberi, Calvellini taglia in due la difesa avversaria e segna in penetrazione, poi Gasparin esce dai blocchi e segna ancora da tre per il primo +5 di Imola. Markovic prova la bomba ma sbaglia, sul capovolgimento di fronte Kouassi schiaccia e chiude la frazione sul 26-19.

Secondo quarto

Le ostilità riprendono con l’errore di Gasparin al tiro e l’infrazione di passi di Love. Il primo canestro arriva dalle mani di Angarica in penetrazione, la Viola sbaglia ancora con Romeo e a più riprese con Love, Imola segna ancora con Roli per il momentaneo +11: 30-19. Taflaj e Preti sbagliano due tentativi dalla lunga distanza, Imola gestisce diversi possessi nella metà campo reggina e segna ancora nel traffico del pitturato con il vivacissimo Gasparin. Ospiti senza idee in attacco: il digiuno offensivo della Viola dura quasi metà frazione fino al canestro di Donadoni dalla media. La difesa di Imola pressa bene sugli esterni e chiude ogni varco nel pitturato, Cipolla in attacco corregge un tiro di Anaekwe per il 34-21, poi è Donadoni a conquistare rimbalzo sul suo errore e segna altri due punti per la Viola. Diouf commette il suo quarto fallo ed è costretto a uscire, poi è Taflaj e subire fallo e ad andare dalla lunetta per un 2/2. È ancora Taflaj, pescato nell’angolo da capitan Romeo, a segnare la bomba del -6 e costringere coach Dalmonte al timeout per fermare il ritorno in partita dei neroarancio. La Viola si mette a zona, Angarica la attacca in penetrazione e guadagna un punto dalla lunetta, quindi Anaekwe pescato da Cipolla schiaccia per il 37-28. Imola recupera palla e con Cipolla concretizza il controbreak: +11, 39-28. La risposta degli ospiti arriva con Marini dalla lunetta (2/2) e Donadoni in contropiede che chiude la frazione sul 39-32.

Terzo quarto

Al rientro dagli spogliatoi ritornano sul parquet i due quintetti iniziali. Rompe il ghiaccio la Viola con un tap-in di Love su errore di Taflaj, Imola risponde con la solita penetrazione prepotente di Angarica. Taflaj commette il quarto fallo ed esce per Markovic, Anaekwe dalla lunetta fa 0/2. Gasparin evita la difesa di Romeo e ne fa due in sospensione, sul ribaltamento di fronte è il capitano neroarancio a subire fallo e realizzare i due liberi del -7: 43-36. Gasparin spreca un pallone e ridà il possesso agli ospiti che concretizzano ancora con Romeo dall’angolo: -4. I padroni di casa si affidano al solito Angarica che pentra segna e subisce fallo, sbagli il libero ma Anaekwe è il più sveglio di tutti e segna in tap-in. Toure segna un libero, Gasparin pesca Angarica nel pitturato per la schiacciata del +9. La Viola paga la fisicità dei padroni di casa e sbatte ancora contro la difesa romagnola, Angarica taglia in due quella neroarancio e realizza il suo quindicesimo punto personale, poi al tabellone da tre fa esplodere il PalaRuggi per l’allungo del +14, 54-40. Carrea chiama timeout e ributta nella mischia Calvellini che lo ripaga con una bomba dall’angolo, ma Angarica risponde ancora dalla lunga. Toure va due volte dalla lunette e fa 4/4, Roli sbaglia dalla lunga e la Viola gestisce palla con Clark che segna in sospensione il -8 e chiude il quarto sul 57-49.

Quarto quarto

Gasperin segna dalla lunetta i primi punti dell’ultima frazione, poi dalla lunga distanza concretizza la circolazione di palla dei compagni per il +13, 62-49. La Viola replica ancora con Toure dal pitturato, ma Raucci ne segna subito due dalla media. Donadoni perde palla in palleggio, ma Romeo realizza la bomba del -10. Diouf commette il suo quinto fallo e termina la sua partita, Angarica continua a imperversare in penetrazione. Love perde ancora palla in attacco, Cipolla ne approfitta e realizza il +15 per Imola: 69-54. La Viola prova a stringere le maglie in difesa ma Anaekwe strappa ancora un rimbalzo offensivo, subisce fallo e segna un libero. Marini ha uno scatto d’orgoglio con la bomba da trem ma Imola è impietosa e con Cipolla risponde a tono. Marini segna ancora da sotto canestro, Anaekwe segna ancora un libero dalla lunetta e Donadoni infila la tripla del -12 a meno di quattro minuti dal termine. Timeout Imola, Marini sciupa da tre una bella azione ragionata, Markovic segna la sua prima tripla dall’angolo per il -9. Cipolla sbaglia ancora in penetrazione, Angarica stoppa capitan Romeo ma nell’azione successiva Markovic segna ancora da tre per il -6, 74-69, a 100″ dal termine.

I padroni di casa giocano col cronometro ma la Viola recupera palla e in contropiede realizza ancora con Toure. Gasparin sfrutta i 24 e pesca Cipolla dal perimetro per la bomba del +7, ma Romeo risponde immedatamente: 77-73. Palla a Imola, Gasparin sbaglia da tre ma anche Markovic è impreciso e riconsegna il possesso ai padroni di casa. La Viola ferma il cronometro col fallo di Donadoni, Gasparin fa 1/2 dalla lunetta prima del timeout di Carrea. Taflaj perde l’ultimo pallone dei neroarancio che incassano così la prima sconfitta esterna col punteggio finale di 78-73.

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Tabellino

Risultato finale: 78-73.

Parziali: 26-19; 13-13; 18-17; 21-24.

Andrea Costa Imola: Chessari, Roli 5, Saladini, Gasparin 16, Anaekwe 9, Cipolla 13, Preti 5, Raucci 2, Noferini, Wiltshire, Kouassi 4, Angarica 24.
All.: Luca Dalmonte

Myenergy Viola: Taflaj 8, Markovic 6, Love 4, Donadoni 11, Marini 7, Calvellini 5, Diouf 2, Clark 7, Toure 9, Romeo 14.
All.: Michele Carrea

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