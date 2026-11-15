Reggina-Sambiase: per il big match, manto erboso in perfette condizioni – FOTO
Cornice di pubblico delle grandi occasioni per la sfida tra le due capolista
15 Novembre 2026 - 13:20 | di Michele Favano
Ci sono tutti gli ingredienti per vivere una grande domenica di calcio. Reggina e Sambiase si affrontano allo stadio Oreste Granillo nella sfida più attesa della dodicesima giornata del girone I di Serie D, con in palio il primato solitario in classifica.
Un Granillo vestito a festa
Una cornice di pubblico degna di ben altre categorie accompagnerà le due squadre. Lo stadio pieno in ogni settore rappresenta l’ennesima dimostrazione dell’attaccamento della tifoseria amaranto ai propri colori. Una risposta importante della città per una partita che potrebbe segnare un momento significativo della stagione.
Manto erboso in perfette condizioni
A rendere ancora più suggestivo lo scenario è lo splendido colpo d’occhio offerto dal manto erboso del Granillo, che si presenta in perfette condizioni. Un terreno di gioco ideale per consentire alle due formazioni di esprimere al meglio le proprie qualità tecniche. Tutto pronto, dunque, per il fischio d’inizio delle ore 14:30. Gli spalti pieni, un terreno di gioco impeccabile e due squadre che condividono il vertice della classifica. Adesso la parola passa al campo.
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