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Serie D, Reggina-Sambiase: le formazioni ufficiali. Lancini in tribuna

C'è ancora Guida accanto a Magrassi. Jallow in panchina

15 Novembre 2026 - 13:35 | Redazione

Michele Guida, Reggina a Cantalupa: in maglia amaranto numero 7 controlla il pallone durante un allenamento

Agli ordini del signor Burattini della sezione di Roma 1, coadiuvato dai guardalinee Monardo della sezione di Bergamo e Masciello della sezione di Ravenna, Reggina e Sambiase scenderanno in campo nelle seguenti formazioni.

REGGINA: Lagonigro; Fazio, Baldan, Girasole; Baggi, Abonckelet, Acquadro, Rotulo, Toscano; Guida, Magrassi. In panchina: Piras, Bruno, Runza, Specker, Franchini, Laaribi, Rossetti, Alma, Jallow. Allenatore: Marchionni.

SAMBIASE: Giuliani, Garcia, Colombatti, De Luca, Brejnak, Diogo Fortunato, Gualtieri, Waller, Sueva, Haberkon, Brandalisse. In panchina: Pallone, Bruno, Foniciello, Di Razza, Zenuni, Grisley, Della Salandra, Furiato, Simigliani. Allenatore: Lio.

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