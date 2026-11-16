La Dierre cambia marcia nella seconda parte, piega Marsala e continua il volo in vetta

Per i primi due quarti gli ospiti siciliani disputano una gara estremamente combattiva, riuscendo a mettere in difficoltà i padroni di casa con Vagnuzi in evidenza ed un gioco giovane e veloce. Dopo un primo periodo chiuso sul 15-13, Marsala trova il sorpasso prima dell’intervallo lungo grazie alle giocate di Vagnuzzi(anche in schiacciata) andando al riposo avanti sul 30-32 nonostante una prova magistrale sotto il canestro di Misolic per i locali.

Durante i primi due quarti il vantaggio ospite è arrivato anche fino al più 4.

Al rientro dagli spogliatoi, però, coach Dario Lo Storto raddrizza la situazione e la musica cambia radicalmente. Nel terzo periodo la Dierre alza l’intensità difensiva e colpisce con un ottimo gioco in contropiede, ribaltando l’inerzia del match con un parziale di 25-14. A infiammare il pubblico ci pensano tante belle giocate ad alto tasso di spettacolarità, impreziosite dalle schiacciate di Miljanic, Vozza e Natalini, oltre alla presenza dominante sotto i tabelloni di Misolic,che resisterà ad un brutto colpo sotto canestro giocando una sfida da top scorer dei reggini con 22 punti, e Indelicato che inizierà a far canestro con continuità.

Nell’ultima frazione i padroni di casa gestiscono il vantaggio senza affanni, allungando ulteriormente fino al definitivo 78-57 che il riscatto verso il turno di riposo in campionato, archiviando positivamente ed in vetta questo primo scorcio di torneo.

Il tabellino

Dierre Reggio Calabria – Nuova Pallacanestro Marsala: 78-57 (15-13, 30-32, 55-46)

Dierre Reggio Calabria: Pes 1, Petrovic 10, Vozza 4, Miljanic 9, Batalskyi 6, Marcone 9, Natalini 4, Misolic 22, Indelicato 13. All. Lo Storto.

Nuova Pallacanestro Marsala: Linares 2, Onoto 5, La Macchia 6, Vagnozzi 25, Dabo 4, Leone 2, Patti Papavero A. 3, Mercogliano 0, Patti Papavero O. 0, Romano 0, Giannullo 6, Ucelli 4.All Grillo

Arbitri Fontanella e Lo Presti.

Il coach Dario Lo Storto analizza il successo su Marsala: “Nel primo tempo ci siamo adeguati al loro ritmo, poi abbiamo giocato come sappiamo. Settimana di lavoro intenso prima del tour de force. Abbiamo fatto una partita dove nel primo tempo ci siamo adeguati al ritmo della partita, mentre nel secondo tempo siamo riusciti ad andare più al nostro ritmo, quello che abbiamo in allenamento, e ad allungare. Hanno giocato praticamente tutti con tantissimi feedback buoni usciti dalla panchina e un Misolic che, nonostante la botta presa, sta crescendo sempre di più. L’importante è allenarsi forte: la partita è solo il risultato di quello che viene in allenamento».

Come gestirete il calendario nelle prossime settimane?

«Adesso abbiamo una settimana di riposo, anche per staccare un attimino, poi sarà un bel tour importante, un campionato molto competitivo. La prossima settimana spingeremo ancora un po’, poi avremo un weekend di riposo. È importante non far calare l’intensità fisica e mentale per essere pronti da quel momento lì».

Un piccolo bilancio di questa prima parte di campionato: è soddisfatto?

«Non troppo, per le due partite perse. Penso più per colpe nostre, per non essere stati in grado di gestire i 40 minuti della partita meglio adesso che più avanti. Sicuramente è un buon lavoro».