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Basket Serie B, Lumezzane vince di misura e allunga, la Viola frena a quota 8. Classifica e risultati

Stop esterno per i neroarancio in attesa della sfida casalinga con Brescia. Tutti i risultati del nono turno

15 Novembre 2026 - 20:11 | di Redazione

Pallone da basket Molten sul parquet di un palazzetto, simbolo del campionato di basket Serie B

Si è conclusa la giornata di andata del campionato di Serie B nazionale della Lega Nazionale Pallacanestro, Girone A.

Di seguito i risultati, la classifica aggiornata e il prossimo turno.

Risultati 8ª giornata

Rimadesio Desio – Infodrive Capo d’Orlando 91-59
SAE Scientifica-Soevis Legnano Knights – TAV Treviglio 76-63
Paffoni Fulgor Basket Omegna – Adamant Ferrara 92-71
Andrea Costa Imola – Myenergy Viola 78-73
Siaz Basket Piazza Armerina – LuxArm Lumezzane 71-73
Fortitudo Agrigento – S4 Energia Vicenza 106-71
Fiorenzuola Bees – LTC Group Sangiorgese Basket 89-82
Logiman Orzinuovi – Rucker San Vendemiano 96-89
UCC Assigeco Piacenza – Power Basket Brescia 81-92

Classifica

Virtus Lumezzane 16
Power Basket Brescia 14
UCC Assigeco Piacenza 12
Logiman Orzinuovi 12
Adamant Ferrara 10
TAV Treviglio 10
Siaz Piazza Armerina 10
Infodrive Capo d’Orlando 10
Rimadesio Desio 10
SAE Legnano Knights 10
Myenergy Viola 8
Fortitudo Agrigento 8
Rucker San Vendemiano 6
Sangiorgese Basket 6
Fulgor Omegna 6
Pallacanestro Fiorenzuola 6
Andrea Costa Imola 3
S4 Energia Vicenza 2

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Prossimo Turno

Rimadesio Desio – Logiman Orzinuovi
TAV Treviglio – Fiorenzuola Bees
Myenergy Viola – Power Basket Brescia
Infodrive Capo d’Orlando – Paffoni Fulgor Basket Omegna
Adamant Ferrara – Andrea Costa Imola
LuxArm Lumezzane – UCC Assigeco Piacenza
LTC Group Sangiorgese Basket – SAE Scientifica-Soevis Legnano Knights
Rucker San Vendemiano – Fortitudo Agrigento
S4 Energia Vicenza – Siaz Basket Piazza Armerina

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