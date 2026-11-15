Reggina, Lancini neppure in panchina: il motivo dell’assenza del difensore

Era immaginabile che Marchionni confermasse la squadra che nelle ultime settimane, soprattutto sul piano dell’atteggiamento, ha fornito ampie garanzie. E per questo, altrettanto prevedibile che restasse fuori dall’undici titolare un calciatore seppur forte ed esperto come Lancini. La vera sorpresa, al momento dell’annuncio delle formazioni ufficiali di Reggina-Sambiase, è stata quella di non trovare il difensore neppure in panchina. Assente da qualche settimana, tra scelte tecniche e un piccolo infortunio, non sono mancate le reazioni di chi ha ipotizzato anche qualche possibile attrito.

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Niente di tutto questo. Prima il presidente Lotito, che ha parlato di un problema accusato dal calciatore durante la notte, poi un post dello stesso difensore hanno rassicurato tutti. Ma perché Lancini ha seguito la partita da casa e non dagli spalti del Granillo? Semplice: il difensore è stato colpito da un forte virus intestinale accompagnato da febbre alta. Caso, semmai fosse stato aperto, già chiuso.

Il post di Lancini