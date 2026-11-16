Saline Joniche, successo a Rocca Calojero per la prima edizione di ‘Zippuli e Vinu’

Un bagno di folla, emozione e meraviglia ha avvolto la borgata di Rocca Calojero in occasione della prima edizione di «Zippuli e Vinu», la manifestazione ideata e promossa dal Comitato di Borgata Rocca Calojero per celebrare le tradizioni popolari dell’Area Grecanica e restituire luce a uno dei luoghi più suggestivi e ricchi di storia dell’intero comprensorio.

Illuminata da tutti e quattro i lati in uno scenario scenografico e incantevole, la maestosa Rocca ha lasciato letteralmente estasiati i numerosissimi visitatori arrivati non solo da Reggio Calabria e Pellaro, ma anche da Messina e da diverse aree del territorio reggino, attratti dal fascino senza tempo di un borgo che custodisce memorie secolari.

Il borgo e la sua storia

Le radici storiche: il nucleo originario di Saline Joniche e il primo sindaco

L’iniziativa nasce da una precisa missione del Comitato: far conoscere e promuovere l’esistenza e il valore identitario di Rocca Calojero, che rappresenta il vero nucleo originario da cui, in epoca successiva, è nata e si è sviluppata Saline Joniche. Prima ancora che l’abitato costiero prendesse forma, questa borgata costituiva il centro nevralgico della vita politica, amministrativa ed economica della zona.

Le fonti storiche attestano infatti che fu proprio il primo sindaco del territorio di Montebello Jonico, Antonio Calojero, nel 1807, ad affiancare il proprio cognome all’antico toponimo «Rocca» – un nome che già nelle sue radici grecaniche (Kalos, «bello», e Iero, «antico») ne racchiude l’essenza. Un luogo ricco di racconti e testimonianze, dove un tempo sorgevano la residenza estiva e i possedimenti dei baroni Piromallo (dediti alla coltivazione di fichi e mandorle) e dove pulsava una fiorente attività estrattiva nelle antiche cave di pietra, dalle quali fu ricavato il materiale impiegato per la costruzione della linea ferroviaria.

Giornata tra folklore e sapori

Folklore, musica popolare ed eccellenze enogastronomiche

Proprio in questa cornice intrisa di storia si è snodato un programma capace di coniugare cultura popolare, spettacolo e tradizione. Protagonista della giornata è stato l’avvincente Palio delle Botti di Mosorrofa, che ha animato le vie del borgo con entusiasmo e partecipazione, affiancato dalle sonorità autentiche del gruppo folkloristico «Gli Agatini» di Cataforio e dalla tradizionale, festosa esibizione dei Giganti, simboli intramontabili del folklore locale.

A coronare l’esperienza non poteva mancare il percorso dedicato alle eccellenze enogastronomiche d’autunno: le zippuli artigianali, preparate secondo le ricette tramandate nel tempo, hanno conquistato i palati dei presenti insieme al pregiato vino in anfora dell’azienda I Vini del Santagata e all’amaro locale Kalos Jero, il cui nome richiama proprio le origini storiche della borgata.

La straordinaria riuscita di questa prima edizione segna una tappa fondamentale nel percorso di valorizzazione avviato dal Comitato di Borgata Rocca Calojero: un impegno concreto affinché la storia, le pietre e i racconti di questo antico borgo tornino a essere patrimonio vivo e condiviso dell’intera comunità.