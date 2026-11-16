Terremoto nello Stretto: scossa di magnitudo 3.1 a sud di Reggio Calabria

Il comune più vicino all’epicentro è quello di Motta San Giovanni, a soli 5 chilometri di distanza, seguito da Montebello Ionico (11 km) e Reggio Calabria (13 km)

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 16 novembre 2026, nello Stretto di Messina, tra Calabria e Sicilia.

Secondo i dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il movimento tellurico è stato rilevato alle ore 18:04:10, a una profondità di 50 chilometri, con epicentro a 13 chilometri a sud di Reggio Calabria e a 23 chilometri a sud-est di Messina.

Terremoto nello Stretto: i comuni più vicini all’epicentro

Il comune più vicino all’epicentro è quello di Motta San Giovanni, a soli 5 chilometri di distanza, seguito da Montebello Ionico (11 km), Reggio Calabria (13 km), Roghudi (14 km), Cardeto e Melito di Porto Salvo (15 km).

Sul versante siciliano, tra i comuni più vicini figurano Scaletta Zanclea, Itala, Alì Terme e Alì. Sono complessivamente 13 i comuni situati entro un raggio di 20 chilometri dall’epicentro.

Terremoto a Reggio Calabria: i dati dell’INGV

L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV di Roma. Le coordinate geografiche dell’epicentro sono 37.9983 di latitudine e 15.6395 di longitudine.

I dati relativi alla magnitudo e alla localizzazione potrebbero essere aggiornati a seguito di ulteriori analisi. Al momento non si hanno notizie confermate di danni a persone o cose.