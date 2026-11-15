Calcio, tragedia in Kamarat-Akragas: tifoso perde la vita durante la partita

Giornata di grande dolore in casa Kamarat. Un tifoso del club ha perso la vita nel corso del match giocato in casa contro l’Akragas. Di seguito il comunicato della società di casa:

“In una giornata di sport, tra tensione e passione, ci ritroviamo a salutare per sempre un amico del Kamarat e di Cammarata.

Domenico avrebbe compiuto 63 anni domani. È venuto come sempre allo stadio, stavolta con un sogno in più: gioire per una vittoria così da avere un compleanno più dolce il giorno dopo. Purtroppo, non sarà così.

Un malore si è portato via Domenico, lasciando sgomenti amici, familiari e tutta la comunità di Cammarata.

La SSD Kamarat 1972, in segno di dolore e di cordoglio, rivolge le più sincere e sentite condoglianze alla famiglia Sciacchitano. Ne consegue la sospensione della comunicazione e delle pubblicazioni social, fino a data da destinarsi”.