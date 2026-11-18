Dalle parole e dai protocolli d’intesa ai fatti concreti. La forte sinergia istituzionale tra Reggio Calabria e Messina compie il suo primo, vero banco di prova su strada con una novità destinata a rivoluzionare la mobilità dei passeggeri nell’area dello Stretto.

A partire dal prossimo 1° dicembre, infatti, prenderà ufficialmente il via il nuovo servizio di collegamento bus che unirà la sponda siciliana a quella calabrese in modo diretto e funzionale.

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La svolta del 1° dicembre: da Piazza Cairoli allo scalo dello Stretto

Il prossimo 1° dicembre segnerà una data chiave: il sindaco reggino si recherà a Messina insieme a Federico Basile per dare il via a un nuovo servizio di mobilità integrata. Un bus navetta partirà ogni giorno da Piazza Cairoli a Messina per arrivare direttamente all’aeroporto di Reggio Calabria, offrendo così ai cittadini messinesi un comodo accesso allo scalo aeroportuale calabrese e, specularmente, agevolando l’arrivo di chi atterra a Reggio per portarlo a Messina.

Il progetto del bus navetta rappresenta il primo risultato tangibile di un’intesa che viaggia a ritmi serrati. Come evidenziato dal sindaco Francesco Cannizzaro, “i rapporti tra le due amministrazioni sono sempre più affettuosi ed entusiastici, supportati anche da una classe dirigenziale che ha accolto con favore l’iniziativa”.

“Noi siamo più volte a Messina nella sede del Comune e anche in questa strategia – spiega il sindaco Cannizzaro – loro sono già a Reggio. Siamo qui per lavorare, mettiamo nero su bianco. Queste sono strategie che ci vedranno insieme protagonisti”.

L’obiettivo è dimostrare che la “Strategia dello Stretto” non è una formula vintage, ma una visione virtuosa capace di produrre servizi reali. E mentre cresce il gradimento nazionale per il lavoro delle due squadre di governo – confermato dai recenti sondaggi che vedono i primi cittadini ai vertici – l’asse Reggio-Messina continua a correre per dare risposte immediate ai territori.