Rivoluzione nei trasporti dello Stretto: arriva la navetta che unisce Piazza Cairoli al Tito Minniti
Dalla carta, alla strada. Cannizzaro e Basile di nuovo insieme per l'avvio del nuovo servizio
18 Novembre 2026 - 13:40 | di Redazione
Dalle parole e dai protocolli d’intesa ai fatti concreti. La forte sinergia istituzionale tra Reggio Calabria e Messina compie il suo primo, vero banco di prova su strada con una novità destinata a rivoluzionare la mobilità dei passeggeri nell’area dello Stretto.
A partire dal prossimo 1° dicembre, infatti, prenderà ufficialmente il via il nuovo servizio di collegamento bus che unirà la sponda siciliana a quella calabrese in modo diretto e funzionale.
La svolta del 1° dicembre: da Piazza Cairoli allo scalo dello Stretto
Il prossimo 1° dicembre segnerà una data chiave: il sindaco reggino si recherà a Messina insieme a Federico Basile per dare il via a un nuovo servizio di mobilità integrata. Un bus navetta partirà ogni giorno da Piazza Cairoli a Messina per arrivare direttamente all’aeroporto di Reggio Calabria, offrendo così ai cittadini messinesi un comodo accesso allo scalo aeroportuale calabrese e, specularmente, agevolando l’arrivo di chi atterra a Reggio per portarlo a Messina.
“Noi siamo più volte a Messina nella sede del Comune e anche in questa strategia – spiega il sindaco Cannizzaro – loro sono già a Reggio. Siamo qui per lavorare, mettiamo nero su bianco. Queste sono strategie che ci vedranno insieme protagonisti”.
L’obiettivo è dimostrare che la “Strategia dello Stretto” non è una formula vintage, ma una visione virtuosa capace di produrre servizi reali. E mentre cresce il gradimento nazionale per il lavoro delle due squadre di governo – confermato dai recenti sondaggi che vedono i primi cittadini ai vertici – l’asse Reggio-Messina continua a correre per dare risposte immediate ai territori.
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