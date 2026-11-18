L’area dello Stretto continua a stringere i confini della mobilità integrata e guarda con decisione oltre i confini tradizionali. Sull’onda della forte sinergia istituzionale avviata con Messina e il sindaco Federico Basile, l’amministrazione reggina punta ora a un nuovo e ambizioso traguardo turistico ed economico: un collegamento veloce via mare tra Reggio Calabria e Taormina.

A confermarlo è il sindaco Francesco Cannizzaro, che rilancia con convinzione la proposta di un asse strategico con la perla ionica siciliana, raccogliendo l’entusiasmo e la piena disponibilità già manifestate dal sindaco di Taormina, Cateno De Luca.

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Una rotta strategica per il turismo dello Stretto

Proprio nei giorni scorsi, intervenendo ai microfoni della trasmissione di Rtv Reggio Politik, il sindaco De Luca si era detto apertamente favorevole a questa opportunità di integrazione turistica, confermando l’impegno a lavorare sul dossier e ipotizzando anche la realizzazione di infrastrutture di supporto come un piccolo porticciolo o una stazione dedicata a Giardini Naxos.

«Taormina nell’immaginazione può apparire una meta lontana, ma probabilmente è vicinissima – spiega il sindaco Cannizzaro – perché con solo mezz’ora, trenta minuti diciamo di navigazione, tu arrivi sotto gli scogli di Taormina. Stiamo lavorando affinché questa sinergia, inserita nella strategia dello Stretto e in un’ottica turistica, possa essere condivisa attraverso fatti concreti e non solo con proclami sul piano della progettazione».

Dalla “Strategia dello Stretto” alla concretezza dei fatti

Il progetto del collegamento con Taormina si inserisce in un quadro più ampio di cooperazione territoriale che vede Reggio Calabria e Messina viaggiare ormai a un ritmo serrato. Non solo la recente intesa per la mobilità urbana integrata, ma anche scadenze operative imminenti, come l’avvio del servizio bus che collegherà Piazza Cairoli direttamente all’aeroporto di Reggio Calabria per agevolare i flussi di passeggeri e viaggiatori tra le due regioni, a partire dal 1° dicembre.

Un dinamismo amministrativo che, secondo Cannizzaro, sta già producendo i primi importanti riscontri anche sul piano del gradimento e della visibilità nazionale, spingendo l’intera squadra di governo a «continuare a correre ancora di più» per colmare i gap storici del territorio e trasformare le potenzialità in servizi reali per i cittadini.