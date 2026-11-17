Il sindaco di Taormina a 360 gradi: l'affondo contro Vannacci, l'anticipazione sulla data delle elezioni politiche del 2027 e l'apertura ai collegamenti veloci tra Reggio e Taormina...

Dalla politica nazionale al futuro dell’Area integrata dello Stretto, passando per il risanamento di Messina, il rapporto con Francesco Cannizzaro e la possibilità di costruire nuove sinergie turistiche tra Reggio Calabria e Taormina.

Ospite della trasmissione di Rtv ‘Reggio Politik’, Cateno De Luca, sindaco di Taormina, già primo cittadino di Messina e leader di Sud chiama Nord, ha affrontato diversi temi di stretta attualità politica e amministrativa.

Nel corso della trasmissione, alla quale hanno partecipato anche l’assessore comunale di Reggio Calabria con delega all’Area dello Stretto, Massimo Ripepi, l’eurodeputato del Movimento 5Stelle Pasquale Tridico e l’ex assessore comunale Alex Tripodi, De Luca ha espresso il proprio apprezzamento per il percorso avviato dai sindaci Cannizzaro e Basile.

De Luca, l’affondo contro Vannacci e la data delle elezioni politiche

Ad aprire il confronto il tema delle prossime elezioni politiche. Secondo De Luca, il ritorno alle urne avverrà con qualche mese di anticipo rispetto alla naturale scadenza della legislatura.

«9 e 10 maggio si va alle urne, è confermato», ha affermato il leader di Sud chiama Nord, indicando le due giornate del 2027 come quelle del voto, complici anche le numerose ‘sedute spiritiche’ (espressione ironica utilizzata dallo stesso primo cittadino per riferirsi alle riunioni nazionali del centrodestra) alle quali lo stesso De Luca ha partecipato in queste settimane.

Non è mancata una stoccata nei confronti di Roberto Vannacci, con il quale nelle ultime settimane si sono registrati diversi scontri a distanza. Alla domanda se l’ingresso di Sud chiama Nord nel centrodestra possa contribuire a contenere l’effetto elettorale del movimento dell’ex generale, De Luca ha risposto senza troppi giri di parole.

«Noi facciamo politica da 40 anni, mica ci siamo improvvisati come il disertore Vannacci. Soprattutto, essere considerato come l’anti-Vannacci per me è offensivo e per Vannacci è un complimento».

L’obiettivo di De Luca è quello di portare all’interno della coalizione di centrodestra le istanze dei territori, rafforzando il ruolo dei sindaci e delle amministrazioni locali.

«Vogliamo “catenizzare” il centrodestra e quindi portarlo a quelle che sono le questioni dei territori e rendere protagonisti i palazzi municipali e i sindaci. Questa è la nostra grande scommessa».

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Messina, dai debiti al risanamento: «Prima di tutto bisogna conquistare la normalità»

Nel ripercorrere la propria esperienza alla guida del Comune di Messina, De Luca ha ricordato le difficili condizioni in cui, a suo dire, versava la città al momento del suo insediamento nel 2018.

«Ho ereditato una “non-città”: una città piena di debiti e di monnezza, di baracche e anche di dissesti organizzativi con tutte le partecipate decotte. Ero fondamentalmente concentrato a fare un lavoro sporco che sono abituato a fare».

Un lavoro di risanamento che, secondo l’ex sindaco, ha consentito all’attuale amministrazione guidata da Federico Basile di proiettare Messina verso una nuova fase.

Emblematici, secondo De Luca, i numeri relativi alla raccolta differenziata.

«Quando sono arrivato avevo la raccolta differenziata all’8% nel 2018, ora è quasi al 65%. Al di là delle modalità con cui ciascuno di noi vuole affrontare le questioni, l’importante è che le risolva. Quello che conta sono i risultati».

Da qui una riflessione sul ruolo degli amministratori locali, particolarmente attuale anche per Reggio Calabria.

«Il primo obiettivo è la conquista della normalità nei servizi urbani. Non bisogna farsi prendere dall’ansia di prestazione nel fare nuove cose. Quelle devono arrivare nel momento in cui il cittadino percepisce che si trova in una città normale, dove acqua, luce, strade, rifiuti e decoro intanto ci sono».

Area integrata dello Stretto, De Luca: «È il ponte del buon senso»

Particolarmente significativo il passaggio dedicato all’Area integrata dello Stretto, a circa un mese dalla firma del protocollo tra le amministrazioni comunali di Reggio Calabria e Messina, avvenuta a bordo della nave Elio, in mezzo allo Stretto.

L’assessore comunale Massimo Ripepi, che detiene proprio la delega all’Area dello Stretto, ha definito chiaramente come ‘il tema dei temi per lo sviluppo di Reggio Calabria’ un vero progetto di sinergia tra le due amministrazioni, fatto di una visione a medio-lungo termine e incentrato sullo sviluppo di politiche integrate.

Un percorso del quale si discute da decenni e che, secondo De Luca, può finalmente entrare in una fase concreta.

«Questo lo potremmo definire il “patto del buon senso” e il “ponte del buon senso”, nell’attesa eventualmente che si faccia il Ponte sullo Stretto di Messina. È ovvio che le due città metropolitane devono non solo colloquiare, ma impostare alcuni servizi sinergici. Quello dei trasporti è quello essenziale».

Nella visione del sindaco di Taormina, la prospettiva è quella di costruire una vera Città Metropolitana dello Stretto, capace di coinvolgere i territori delle due province e di mettere in comune servizi e opportunità di sviluppo, anche sotto il profilo turistico.

Centrale, in questo senso, il potenziamento dell’aeroporto di Reggio Calabria, destinato a rappresentare una valida alternativa anche per i cittadini messinesi.

De Luca ha ricordato come, già durante il suo mandato a Messina, avesse provato a favorire una maggiore integrazione tra le due sponde, partendo dalla necessità di coordinare gli orari dei voli con quelli degli aliscafi.

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L’elogio a Basile e Cannizzaro: «Due sindaci bravi, ora si entri nel concreto»

A favorire il percorso di integrazione tra Reggio e Messina, secondo De Luca, anche le mutate condizioni amministrative e la sintonia tra gli attuali primi cittadini.

«Oggi si deve entrare nel concreto: abbiamo due sindaci bravi come Basile e Cannizzaro e di conseguenza da loro ci aspettiamo che da questo punto di vista si possa finalmente avere una strategia innovativa».

Il leader di Sud chiama Nord ha evidenziato come il risanamento di Messina abbia consentito a Basile di concentrarsi su prospettive di sviluppo differenti rispetto al passato. Un attestato di stima anche nei confronti del primo cittadino reggino.

«Con un sindaco effervescente come Cannizzaro sicuramente troveranno i giusti elementi per poter migliorare il tutto».

Aliscafi tra Reggio Calabria e Taormina, De Luca apre alla proposta

Non soltanto Messina. Le prospettive di collaborazione tra le due sponde potrebbero coinvolgere direttamente anche Taormina, una delle principali destinazioni turistiche del Mezzogiorno.

Nel corso di Reggio Politik è stata prospettata al sindaco la possibilità di ripristinare i collegamenti veloci via mare tra Reggio Calabria e Taormina, un tempo esistenti, sfruttando anche le opportunità legate al porto e all’aeroporto reggino e che potrebbe assicurare ricadute enormi per Reggio da un punto di vista turistico, considerati gli enormi flussi registrati da Taormina.

«Assolutamente sì», la risposta di De Luca, che ha ricordato il lavoro portato avanti anche in qualità di parlamentare regionale siciliano.

«Una delle leggi che ho fatto fare l’anno scorso in Parlamento siciliano è stata quella di un finanziamento per realizzare il porticciolo a Giardini Naxos, denominato “Naxos-Taormina”, che può consentire non solo un collegamento, ma anche una strategia di servizi innovativi».

Una prospettiva che potrebbe ampliare ulteriormente il bacino turistico dell’Area dello Stretto, mettendo in relazione alcune delle destinazioni più suggestive delle due regioni.

«Su questo percorso noi ci siamo, stiamo agendo anche in modo concreto. Questi sono gli elementi che faranno la differenza tra le due sponde, che diventeranno, da questo punto di vista, un’unica offerta sinergica e strategica».