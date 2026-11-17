"I giovani sono il nostro futuro e momenti come questi aiutano a dare la giusta semina al terreno" le parole della senatrice e atleta paralimpica

La straordinaria storia di Giusy Versace è stata ascoltata ed applaudita dagli studenti dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, dove l’atleta paralimpica e senatrice della Repubblica è stata ospite d’onore di un seminario dal titolo ‘La Svolta Narrativa dei Corpi‘.

Il seminario, moderato dalle professoresse Filomena Mazzeo e Alessandra Priore e aperto dall’intervento del Rettore Giuseppe Zimbalatti, ha visto la partecipazione di molti docenti provenienti da Lazio, Puglia, Sicilia e ha toccato temi di grande attualità come la tecnologia applicata allo sport e alla vita di tutti giorni e di come questo processo abbia favorito cambiamenti culturali e trasformazioni anche dei corpi.

Con l’intervento di Giusy Versace, incalzato dalle numerose domande degli studenti, il filo da narrazione si è poi spostato anche su temi molto più personali come il suo percorso vita, la sua professione dentro e fuori il Parlamento e la sua carriera sportiva.

I riconoscimenti del Coni e del Cip

Particolare enfasi alla capacità della Versace di abbattere barriere attraverso le sue vittorie nell’atletica leggera e di portare alto il nome della Calabria nel mondo, è stata data dalle principali istituzioni sportive del territorio, il Comitato Regionale Calabria del Coni e quello del Cip, che nell’occasione hanno voluto conferire a Giusy un particolare riconoscimento, anche in segno di gratitudine per il lavoro di promozione sportiva svolto prima da atleta e poi da senatrice.

“Come presidente del Comitato regionale del Coni – ha detto Tino Scopelliti – ti consegno questo riconoscimento per il tuo costante impegno sia a livello nazionale dietro gli scranni del Parlamento, che a livello locale come l’organizzazione della Happy Run che per molti anni ha fatto correre e divertire grandi e piccoli a Reggio Calabria”.

“La forza, la tenacia e la voglia di resilienza di Giusy Versace, applicate alle regole dello sport, hanno dimostrato a tutti, e in modo particolare ai calabresi, che tutto è possibile e che le barriere si possono superare sia nella vita che nello sport” – ha aggiunto il presidente del Cip Antonino Scagliola.

Ma lo sport paralimpico è entrato in ateneo anche con un’altra importante atleta calabrese, Anna Morabito, campionessa europea di parapowerlifting e premiata assieme alla Versace.