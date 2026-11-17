Se dovesse scegliere tra la cucina e la Calabria, Nino Rossi rinuncerebbe alla cucina. Una risposta tutt’altro che scontata per uno chef stellato, che ha fatto della sua passione una professione e della sua terra la principale fonte d’ispirazione.

È uno dei passaggi più significativi della nuova puntata di CityNow Stories, il podcast di CityNow che racconta le persone oltre i personaggi. Dopo Francesco Cozza, a sedersi nel salotto del nuovo format è Nino Rossi, chef stellato del Qafiz di Santa Cristina d’Aspromonte.

Una lunga chiacchierata, a tratti ironica, a tratti intima, lontana dai fornelli e dalle etichette. Il racconto di un uomo curioso, perfezionista, profondamente innamorato delle proprie origini e che, nonostante i successi professionali, ha scoperto nella paternità la sfida più importante della sua vita.

Nino Rossi e l’amore viscerale per l’Aspromonte

«In 46 anni ho vissuto 50 vite diverse. Sono una persona che quando si appassiona a qualcosa fa in modo che diventi un motivo di vita».

È così che Nino Rossi descrive se stesso. La curiosità, la creatività e il bisogno di interrogarsi continuamente sulle cose hanno accompagnato il suo percorso, fino all’incontro con la cucina. Ma prima ancora della passione gastronomica, nella sua storia c’è quella per l’Aspromonte.

«La mia storia di cucina è un legame a doppio filo con la montagna stessa. Non per creare quello storytelling trito e ritrito dell’ispirazione data dalle montagne, ma per un attaccamento viscerale, fatto di origini e probabilmente anche di qualcosa di inconscio verso questa terra. Io mi riesco a svegliare solo in Aspromonte e guardare quella montagna ogni giorno».

La scelta di costruire il proprio futuro professionale a Santa Cristina d’Aspromonte nasce anche da un esempio familiare. Nel 1996 il padre decide di investire in una proprietà di famiglia ormai abbandonata, inconsapevole di quanto quella decisione avrebbe inciso sul futuro del figlio.

«Il primo esempio di amore verso il territorio me l’ha dato lui. Per osmosi ho preso quell’esempio, l’ho riportato all’interno della mia vita e ci ho fatto un lavoro».

Un progetto dalle ambizioni internazionali, ma senza la necessità di lasciare la propria terra.

I ricordi d’infanzia e gli insegnamenti di tata Maria

Prima della stella Michelin, dei grandi ristoranti e delle esperienze con chef del calibro di Norbert Niederkofler e Giancarlo Perbellini, ci sono i sapori dell’infanzia.

La cucina toscana dei bisnonni, la passione del padre per il vino e l’alta ristorazione e, soprattutto, gli insegnamenti della signora Maria, la sua tata, originaria di Melito.

Un ricordo particolarmente significativo nel racconto dello chef.

«La mia tata Maria era nata nel dopoguerra, era analfabeta ed è come se involontariamente si fosse fatta garante con me di quella tradizione orale. Io, non vivendo quel tipo di vita, ho vissuto la sua vita però sotto forma di piatti».

Tre mondi gastronomici differenti che hanno contribuito a costruire la sua identità. Un patrimonio di esperienze di cui Rossi comprende pienamente il valore soltanto qualche anno più tardi, quando decide di avvicinarsi alla cucina.

«Ho iniziato da autodidatta a 29 anni a cucinare».

La stella Michelin, MasterChef e il bisogno di non sentirsi mai arrivato

Il successo non ha cambiato il suo modo di intendere il lavoro. Anzi, per Nino Rossi ogni riconoscimento rappresenta un nuovo punto di partenza.

«Purtroppo sono una persona che ha difficoltà a festeggiare un traguardo raggiunto perché sto sempre a dire che manca qualcosa. Non mi sono mai cullato sul successo ricevuto».

E sulla possibilità di conquistare una seconda stella Michelin:

«Io non so mai se prenderò una seconda stella Michelin, ma la cosa più importante per me è che io mi evolva continuamente. Il Nino che ha ricevuto la stella e quello di oggi sono due persone completamente diverse».

Nel corso della puntata spazio anche all’esperienza da ospite e giudice a MasterChef, al rapporto tra cucina e televisione e alla difficoltà di trasformare la notorietà televisiva in una vera carriera professionale.

Parole di grande stima, invece, per Antonino Cannavacciuolo:

«È una specie di enciclopedia vivente di pasticceria, cucina salata, pesce, carne, qualsiasi cosa. Cannavacciuolo è un fuoriclasse, unico».

Non manca una riflessione critica sull’alta cucina e sulla tendenza a privilegiare l’estetica dei piatti.

«Gli effetti speciali stanno nel gusto. Io faccio una cucina a tutto gusto».

‘Dopo l’incendio’, il dessert che racconta la forza della Calabria

Anche un dolce può racchiudere una storia. È il caso di Dopo l’incendio, una delle creazioni dello chef, ispirata a un’immagine osservata sulle montagne sopra Roccaforte del Greco.

Un paesaggio devastato dalle fiamme, dal quale erano tornati a nascere funghi, erba e fiori viola. Il contrasto tra il nero della terra bruciata e i colori della vegetazione aveva colpito profondamente Rossi.

«Volevo che si sentisse questa natura prepotente che in realtà combatte la devastazione e non si arrende mai».

Una creazione gastronomica che diventa metafora di un’intera regione, delle sue difficoltà e della sua capacità di rialzarsi.

«La Calabria ha milioni di vite, perché ha una storia così profonda ed ha una forza nascosta sotto la propria terra che è un motore inesauribile».

Da qui anche la filosofia che accompagna il progetto Qafiz: Put Calabria on the map, contribuire a mettere la Calabria sulla mappa del mondo attraverso il proprio lavoro.

Reggio Calabria, la bellezza e il rischio delle occasioni perse

Non soltanto cucina. Nel corso dell’intervista Nino Rossi si sofferma sulle potenzialità di Reggio Calabria, sui pregiudizi che ancora accompagnano la regione e sulla necessità di abbandonare una mentalità troppo autoreferenziale.

Lo chef racconta di essersi fermato, prima dell’intervista, a prendere un caffè sul lungomare reggino. Uno sguardo sullo Stretto, sulla città e sulle sue prospettive future.

«Mi sono girato a destra, mi sono girato a sinistra e ho pensato: signori, qua se non si riesce a fare quello che va fatto, ognuno si deve prendere delle responsabilità personalmente».

Nella sua visione, Reggio potrebbe diventare un punto di riferimento per gli artigiani, i produttori e le eccellenze della provincia, valorizzando il legame con la Piana e l’Aspromonte.

«Ognuno deve pensare di mettere in piedi dei progetti che non guardano solo il piccolo orticello. Bisogna avere una capacità di consorziarsi, di ascoltare, di ascoltarsi e di non essere troppo autoreferenziali».

Nino Rossi papà: la figlia Lavinia, il suo ‘piatto’ più riuscito

L’intervista assume un tono più personale quando il discorso si sposta sulla famiglia e, in particolare, sulla figlia Lavinia.

Dietro il rigore dello chef, l’ambizione professionale e la continua ricerca della perfezione, emerge un padre che si interroga sulle proprie responsabilità, sull’educazione e sul tempo da dedicare alla propria bambina.

«Pensavo che le sfide della vita fossero quelle lavorative, che la più importante fosse quella della realizzazione. Però la sfida più grande è avere la responsabilità della vita di qualcun altro. E questa è forse la cosa più bella del mondo».

Non manca un momento di simpatia quando racconta un pensiero che spesso condivide con la compagna, guardando la loro bambina.

«Cavolo, ma guarda te da due scemi che bella bambina che è nata!».

È Lavinia il suo piatto migliore? Lo chef non ha alcun dubbio.

«Assolutamente sì».

Anche un piccolo cruccio, legato al tempo trascorso insieme in cucina.

«Sono troppo poco presente nella sua vita gastronomica, questo è un grande cruccio, ma so che riuscirò a recuperare a breve».

Nessuna ambizione, però, di vederla seguire necessariamente le sue orme. Ciò che desidera per la figlia è che trovi la propria strada e che la percorra con passione, curiosità e determinazione.

«Io non voglio indirizzarla in nulla. L’importante è che lei viva appieno la passione per quello che fa».

La scelta tra la cucina e la Calabria: «Butterei la cucina»

Se costretto a scegliere tra il suo mestiere e la sua terra, Nino Rossi salverebbe la Calabria.

«Butterei la cucina. Ormai conosco in maniera così capillare la Calabria che potrei fare anche la guida turistica».

Dietro la battuta, una convinzione profonda e il desiderio di restituire qualcosa al territorio che gli ha permesso di realizzarsi.

«Non vorrei mettermi nel calderone dell’immobilismo di chi non ha mai fatto abbastanza per questo territorio, che a me ha dato tanto e al quale devo ridare qualcosa indietro».

Nasce anche da questa esigenza il progetto della sua scuola, rivolta ai professionisti della cucina, attraverso la quale condividere conoscenze, esperienze e il proprio metodo creativo.

Un modo per lasciare qualcosa che vada oltre i riconoscimenti, le stelle e il successo personale.

Un desiderio che Nino Rossi racchiude in una delle frasi più belle dell’intera puntata di CityNow Stories:

«Io non voglio morire né ricco né premiato, ma mi piacerebbe morire ricordato».

L’intervista integrale sul canale YouTube di CityNow.