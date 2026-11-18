I sanitari del 118 hanno prestato le prime cure alla vittima e l'hanno trasferita in ospedale. Non è in pericolo di vita

Nella tarda serata di ieri in un’abitazione dell’area urbana di Corigliano a Corigliano Rossano (Cosenza), in seguito ad un’accesa discussione in famiglia, un uomo di 83 anni ha accoltellato il figlio di 51 anni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare le prime cure e trasferire la vittima in ospedale.

Per stabilire le cause che hanno portato all’accoltellamento tra congiunti e alle responsabilità sono intervenuti i carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano. Al momento il 51enne è ricoverato nell’ospedale di Cosenza in prognosi riservata ma non è in pericolo di vita.

Fonte: Ansa Calabria