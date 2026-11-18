"Avere un riferimento immediato sul sito di un ente pubblico è un piccolo gesto che porta in prima pagina un tema centrale e che parla ai 97 Comuni del nostro territorio" così la Consigliera di Parità Caracciolo

In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Simona Caracciolo, informa che l’Amministrazione metropolitana ha dato un segno tangibile di attenzione: nella home page del sito istituzionale è ora presente il numero 1522.

Il 1522 è il numero di pubblica utilità antiviolenza e stalking, gratuito e attivo 24 ore su 24, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità. Il numero è cliccabile e rimanda direttamente al sito ufficiale del servizio, così che chiunque, anche da dispositivo mobile, possa raggiungere l’helpline in un solo gesto.

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Un gesto semplice, simbolico e utile

Si tratta di un’iniziativa semplice e a costo zero, ma di forte valore simbolico e di concreta utilità. Un sito istituzionale è il luogo in cui cittadine e cittadini cercano informazioni e servizi: collocare il 1522 in prima pagina significa riconoscere che il contrasto alla violenza contro le donne è una responsabilità che appartiene alle istituzioni, e che l’accesso all’aiuto deve essere immediato, senza ricerche né passaggi intermedi.

«Avere un riferimento immediato sul sito di un ente pubblico è un piccolo gesto che porta in prima pagina un tema centrale e che parla ai 97 Comuni del nostro territorio», dichiara la Consigliera di Parità. «Chi visita il sito trova subito un riferimento concreto di quanto l’Amministrazione sia al fianco delle donne e dia peso a temi così delicati. Per chi vive una situazione di violenza, saperlo a portata di clic può fare la differenza».

Un segnale di continuità

L’indicazione resterà visibile in modo stabile, non solo il 25 novembre: un segnale di continuità che trasforma una ricorrenza in un impegno quotidiano e che può diventare un esempio replicabile anche dai Comuni del territorio metropolitano.

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L’iniziativa è stata resa possibile dalla collaborazione tra diverse strutture dell’ente. La Consigliera di Parità ringrazia il Segretario Generale, il Dirigente del Dipartimento I, il Settore Innovazione digitale e il Servizio Sistemi Informativi – WEB, per aver accolto la richiesta con prontezza e spirito di squadra. Un lavoro condiviso, dal livello di indirizzo a quello tecnico, che dimostra come la macchina amministrativa, anche a piccoli passi, si muova verso una direzione comune e come il dialogo tra uffici possa tradursi in risposte tangibili per la comunità.