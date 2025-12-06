Calabria Film Commission, è Giampaolo Calabrese il nuovo direttore

Giampaolo Calabrese e’ il nuovo direttore della Fondazione Calabria Film Commission. La nomina di Calabrese e’ stata formalizzata con un proprio decreto dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

La designazione arriva al termine dell’iter avviato con la pubblicazione, da parte del dipartimento Turismo della Regione, del bando per “la selezione finalizzata alla nomina del direttore della Fondazione Calabria Film Commission”, bando predisposto dopo le dimissioni del precedente direttore della Film Commission, Luciano Vigna.

La nomina di Calabrese e’ motivata dal fatto che – si legge nel decreto di Occhiuto – dal suo curriculum “emerge qualificata esperienza nella gestione di sistemi organizzativi complessi e capacita’ relazionali nell’ambito dell’attivita’ correlate agli incarichi

svolti; attitudine all’innovazione organizzativa e manageriale e alla gestione

coordinata di risorse umane, strumentali e finanziarie, desumibile dalle

funzioni esercitate nei diversi contesti lavorativi”.