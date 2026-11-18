Si proceda dritto verso l’inserimento della diagnosi precoce dell’atrofia muscolare spinale (Sma) nell’ambito degli screening neonatali anche per la Calabria.

Risale al 2025 il protocollo d’intesa per la diagnosi e la presa in carico del paziente. A distanza di un anno la Commissione Sanità approva la risoluzione presentata da Elisa Scutellà per avviare un programma organico per tutta la regione ma, ad oggi, non si hanno notizie certe sull’inserimento effettivo di questo esame nell’ambito della diagnostica neonatale.

Nessuna risposta neppure all’interrogazione presentata dalla collega Elisabetta Barbuto, che nel dettaglio chiede anche le modalità di interconnessione con le varie Asp e, intanto, si sta perdendo tempo prezioso. Ma è proprio sul concetto di tempo che, notoriamente, si basa il principio della medicina preventiva e, ad oltre un anno e mezzo dalle buone intenzioni professate e messe nero su bianco, è ora di dare seguito con i fatti.

Dai protocolli alla pratica

La salute non può restare appesa alle maglie lente della burocrazia o alle difficoltà comunicative tra gli attori coinvolti.

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Sono stata nuovamente sollecitata dal centro NeMo, nato per rispondere ai bisogni delle persone con malattie neuro muscolari, affinché dai protocolli e dagli atti di indirizzo politico si passi il prima possibile alla pratica. Tutte le parti coinvolte si adoperino quanto prima per realizzare quello che in 13 regioni è già realtà. Non sprechiamo tempo prezioso, che nella prevenzione è tutto, e non condanniamo i bambini calabresi, specialmente se affetti da una patologia invalidante come la Sma, a combattere questa battaglia da soli.

Avv. Rosellina Madeo, Vicepresidente Commissione Sanità