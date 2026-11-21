Il passaggio su Toscano e Palmieri e le differenze

Consueto appuntamento con la conferenza stampa pre-gara con mister Marchionni che presenta l’incontro tra l’Athletic Palermo e la Reggina: “L’atteggiamento? Non si memorizza mai, va sempre allenato per fare capire ai ragazzi che con lo spirito giusto tutto diventa più facile. Se ragioniamo tutti alla stessa maniera, diventa tutto un bel vedere. Rotulo? Stiamo parlando di un calciatore fortissimo, dalle qualità incredibili, ragazzo eccezionale, che ti offre tante soluzioni e si prende anche tante responsabilità. E’ uno che in qualunque situazione si fa dare sempre palla, so cosa mi può dare. Forse può essere più utile davanti, ma in questo momento riesce a fare quelle che serve alla squadra. Per me può davvero giocare in qualsiasi ruolo.

Gli Under fuori? Li utilizzerò quando mi dimostrano di essere pronti come quelli attuali che stanno giocando come Over. Specker, De Mori, Runza, Macrì, si stanno allenando bene e sono sicuro che quando chiamati in causa risponderanno presente. Toscano forse ci ha abituato troppo bene e oggi appare in calo fisico che invece i dati non ci segnalano. Forse gli avversari lo stanno marcando meglio. Palmieri purtroppo è stato fuori tanto, bisogna lavorarci di nuovo, dopo quanto fatto in estate. Giocatore di gamba e meno muscolare di Toscano.

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La squadra ha sempre cercato di proporre gioco, domenica con il Sambiase i calciatori hanno sfoggiato una grande prestazione sul piano dell’atteggiamento e questo ha fatto si che ne venisse una grande partita. Peccato per i due gol subìti su palla inattiva. Su quest’ultima situazione possiamo determinare, credo che i ragazzi

L’Athletic Palermo è una squadra esperta, non dobbiamo giocare al loro ritmo ma andare veloci con la palla. Non vanno presi sotto gamba e quindi tutto dipende da come li affronti”.

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Il calciomercato

“Il calciomercato? Non ho bisogno di chiedere nulla a Lotito, è talmente da tanto tempo nel mondo del calcio… E’ un piacere avere un presidente come lui, competente e siamo felici di avergli regalato la vittoria in sua presenza”.