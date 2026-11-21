“La riqualificazione della Strada Provinciale 84 a Ortì segna un passaggio importante per la viabilità del territorio collinare reggino. Un intervento sul quale, nelle scorse settimane, avevo già avuto modo di confrontarmi con i cittadini durante un’assemblea pubblica organizzata dal Consiglio della Seconda Circoscrizione.

Oggi quell’impegno trova concreta attuazione, grazie a un investimento significativo e a una programmazione nel tempo che ha consentito di affrontare le criticità presenti lungo l’arteria, dando priorità alla sicurezza e al ripristino delle condizioni di transitabilità.

Oltre 600 mila euro per la SP84

Le risorse stanziate ammontano superano le 600 mila euro, provenienti da fondi di bilancio della Città Metropolitana. I lavori sono stati affidati all’inizio di gennaio 2026, nel periodo in cui ricoprivo l’incarico di Sindaco Metropolitano facente funzioni.

Quanto riportato nelle scorse ore da alcune testate online non corrisponde alla realtà dei fatti, né sotto il profilo tecnico né sotto quello politico. È quindi opportuno ricostruire con precisione il percorso amministrativo e le scelte tecniche che hanno portato all’intervento attualmente in corso.

La rimodulazione dopo la frana

L’intervento originariamente programmato è stato rimodulato a seguito di una frana verificatasi durante l’inverno 2025-2026, alla quale si sono aggiunti altri due cedimenti di minore entità lungo il tracciato. Si è quindi reso necessario predisporre una variante per destinare parte delle risorse innanzitutto alla messa in sicurezza del movimento franoso principale e degli altri punti interessati dai dissesti. Un passaggio indispensabile per affrontare in maniera complessiva le problematiche della strada, evitando di procedere al rifacimento della pavimentazione senza aver prima risolto le condizioni di dissesto.

In corso il ripristino della pavimentazione

Le opere di messa in sicurezza sono state completate durante il periodo estivo: a queste si sono affiancati gli interventi di pulizia delle cunette, lungo il tratto che dal bivio del bar Paradiso conduce fino all’ingresso dell’abitato di Ortì. Conclusa questa fase, si è potuto procedere con il ripristino della pavimentazione: sono attualmente in corso le lavorazioni per la posa dello strato di binder, cui seguirà il tappetino di usura, per una lunghezza complessiva di circa due chilometri.

Si tratta di un intervento che va oltre il semplice rifacimento del manto stradale: mette in sicurezza punti che presentavano evidenti criticità, migliora le condizioni di percorribilità e interviene su un collegamento importante per chi vive quotidianamente in questa parte del territorio. È questo il valore del risultato raggiunto: aver trasformato una necessità concreta in un intervento strutturato, affrontando le diverse problematiche emerse e utilizzando le risorse già individuate per rispondere alle esigenze del territorio.

Versace: “Importante dare seguito agli impegni assunti”

Desidero ringraziare l’ingegnere Benestare, dirigente del Settore Viabilità, per il lavoro svolto, e il Sindaco Metropolitano, On. Francesco Cannizzaro, per aver inteso dare continuità a questo percorso. La prosecuzione dell’intervento rappresenta un segnale importante per Ortì e per le comunità del territorio metropolitano, confermando l’importanza di dare seguito agli impegni assunti nei confronti dei cittadini”. E’ quanto afferma in un comunicato stampa il consigliere metropolitano Carmelo Versace.