"Continuiamo a sostenere che le risorse pubbliche debbano essere destinate al potenziamento del trasporto marittimo e all'integrazione con treni e autobus, anziché a un'opera da oltre 14 miliardi di euro come il Ponte sullo Stretto"

“Le parole del sindaco Francesco Cannizzaro sul collegamento veloce tra Reggio Calabria e Taormina, raggiungibile in circa trenta minuti via mare, aprono una riflessione che riguarda l’intero sistema dei trasporti nello Stretto.

Se ci si vanta della possibilità di raggiungere Taormina da Reggio Calabria in appena mezz’ora, viene spontaneo chiedersi: quanto sarebbe semplice e veloce garantire collegamenti altrettanto efficienti con Messina, che si trova proprio sull’altra sponda dello Stretto?”. E’ quanto afferma in una nota Demetrio Delfino, consigliere comunale e segretario metropolitano di Sinistra Italiana.

«Perché non investire nei collegamenti tra Reggio Calabria e Messina?»

“È questa la contraddizione che voglio evidenziare. Se siamo in grado di organizzare un servizio di collegamento via mare con Taormina, perché non investire con la stessa determinazione nei collegamenti tra Reggio Calabria e Messina?

Non basta annunciare collegamenti veloci: occorre renderli servizi stabili, con corse frequenti durante tutto l’anno, tariffe accessibili e orari pensati per le esigenze di pendolari, studenti e lavoratori.

La stessa navetta Messina-Aeroporto Tito Minniti, che partirà il prossimo 1° dicembre da piazza Cairoli, dimostra quanto sia importante investire nell’integrazione dei collegamenti tra i territori.

«Le risorse pubbliche vadano al trasporto marittimo»

La questione non è costruire un’opera faraonica che distrugge l’ambiente, ma garantire servizi efficienti, frequenti e accessibili.

Per questo continuiamo a sostenere che le risorse pubbliche debbano essere destinate al potenziamento del trasporto marittimo e all’integrazione con treni e autobus, anziché a un’opera da oltre 14 miliardi di euro.

«Lo Stretto ci unisce già»

Il mare non è un ostacolo da superare con il cemento, ma una risorsa da valorizzare.

Lo Stretto ci unisce già: quello che serve è la volontà di far funzionare meglio i collegamenti tra le due sponde.

Altro che Ponte: se vogliamo unire davvero Reggio e Messina, cominciamo a investire nei servizi che possono farlo già oggi”, conclude Delfino.