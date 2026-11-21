Grande partecipazione al bando: 186 candidature per 41 posti disponibili. Un risultato che premia l'impegno ventennale di Evelita Associazione Solidale e la forza della sua rete di enti e sedi di accoglienza

Sono 186 le candidature pervenute per i 41 posti disponibili nel programma di Servizio Civile Agricolo “SCAG – Verde Speranza”, promosso da Evelita Associazione Solidale, Ente Titolare accreditato all’Albo del Servizio Civile Universale.

Un risultato particolarmente significativo, con oltre quattro candidature per ogni posizione disponibile, che testimonia il forte interesse dei giovani calabresi verso esperienze capaci di coniugare formazione, impegno civico, sostenibilità ambientale e valorizzazione del territorio.

Il programma, selezionato nell’ambito dell’avviso di progettazione pubblicato il 17 dicembre 2025, rappresenta un’importante opportunità per il territorio calabrese, dove il Servizio Civile Universale continua a essere uno strumento concreto di partecipazione giovanile e crescita delle comunità.

Una rete di enti che investe sul futuro della Calabria

Il successo delle candidature valorizza non soltanto la capacità progettuale e organizzativa di Evelita, ma anche la forza della sua rete territoriale di enti e sedi di accoglienza, che condividono l’impegno di offrire ai giovani esperienze educative, sociali e formative di qualità.

Il programma coinvolge organizzazioni del Terzo Settore, cooperative sociali, associazioni, parrocchie, realtà educative e amministrazioni locali, con sedi distribuite tra la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Catanzaro.

Da Reggio Calabria a Gioia Tauro, da Marina di Gioiosa Ionica ad Antonimina, fino a Santo Stefano in Aspromonte, Bivongi e Chiaravalle Centrale, il Servizio Civile Agricolo raggiunge comunità urbane, piccoli centri e aree interne, contribuendo a valorizzare le risorse ambientali, sociali e culturali della Calabria.

Un modello di collaborazione che mette al centro le persone e i territori, trasformando le sedi di accoglienza in luoghi di apprendimento, partecipazione e cittadinanza attiva.

“Verde Speranza”: coltivare la terra, far crescere le comunità

Il programma si articola in due progetti complementari, della durata di dodici mesi:

“Verde come la nostra terra”, con 17 posti disponibili, dedicato alla riqualificazione e alla cura degli spazi verdi, alla gestione di orti urbani e alla valorizzazione dell’agricoltura sociale.

“Verde come le nostre comunità”, con 24 posti disponibili, orientato alla partecipazione dei cittadini, all’animazione territoriale, alla promozione di iniziative educative e allo scambio intergenerazionale.

Due percorsi, un’unica visione: trasformare la cura della terra in un’occasione di crescita per i giovani e di sviluppo sostenibile per le comunità.

Attraverso attività pratiche, laboratori, iniziative territoriali e momenti di formazione, i volontari selezionati potranno acquisire competenze personali, relazionali e professionali, riscoprendo il valore della cultura agricola locale e il significato della partecipazione alla vita della propria comunità.

Angela Latella: «Educare i giovani al lavoro significa educarli alla responsabilità e alla consapevolezza del proprio valore»

A sottolineare il significato del risultato è Angela Latella, Presidente e Rappresentante Legale di Evelita Associazione Solidale, nonché Formatore del Servizio Civile Universale.

«Le 186 candidature ricevute rappresentano per noi un motivo di grande soddisfazione, ma soprattutto un segnale di fiducia che ci incoraggia a proseguire il nostro impegno. Desidero esprimere una sincera gratitudine a tutte le sedi e agli enti di accoglienza della nostra rete, che continuano a rinnovare la loro fiducia in Evelita e a condividere con noi una preziosa alleanza educativa e sociale. È grazie a questa collaborazione, costruita nel tempo attraverso responsabilità, professionalità e valori comuni, che possiamo offrire ai giovani opportunità concrete di partecipazione e crescita.

Da oltre vent’anni Evelita investe nel Servizio Civile, una misura promossa dallo Stato italiano nella quale abbiamo sempre creduto e che oggi riconosciamo sempre più come uno straordinario strumento di educazione alla cittadinanza, alla responsabilità e al mondo del lavoro.

Anche nella mia esperienza di formatore dei volontari, ho avuto modo di osservare quanto questo percorso possa incidere sulla maturazione personale e professionale dei giovani, aiutandoli a scoprire le proprie capacità, a comprendere il valore delle relazioni e a sviluppare competenze che li accompagneranno nelle scelte future.

Crediamo profondamente che educare i giovani al lavoro significhi prima di tutto educarli alla responsabilità, alla collaborazione, al rispetto degli altri e alla consapevolezza del proprio valore.

Il Servizio Civile Universale rappresenta tutto questo: non soltanto un’opportunità temporanea, ma un’esperienza capace di lasciare un segno nella vita delle persone e delle comunità.

A tutti i giovani che hanno scelto di candidarsi va il nostro grazie. Alle organizzazioni della rete, la nostra riconoscenza per continuare a credere, insieme a noi, che investire sui giovani significhi investire nel futuro della Calabria».

Al via le selezioni dei candidati

Con la conclusione del bando, avvenuta il 13 novembre 2026, Evelita si prepara ad accogliere i candidati per le procedure di selezione.

I colloqui si svolgeranno il 30 novembre, 1° e 2 dicembre 2026, dalle ore 8.30 alle ore 18.00, presso la sede operativa di Evelita Associazione Solidale, in Via Reggio Campi II Tronco, 229, a Reggio Calabria.

I candidati riceveranno apposita comunicazione tramite posta elettronica e potranno consultare sul sito istituzionale dell’Associazione il calendario delle convocazioni.

Il risultato raggiunto segna una nuova tappa nel percorso di Evelita e della sua rete, confermando il valore del Servizio Civile Universale quale strumento di formazione, inclusione e sviluppo territoriale.

Perché coltivare il futuro significa, prima di tutto, prendersi cura delle persone e delle comunità.