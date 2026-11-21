Uragano Lazio. La squadra di Lotito e Gattuso è da scudetto. Aumenta il vantaggio sull’Inter
La compagine biancoceleste non si ferma più. In gol i soliti due...
21 Novembre 2026 - 20:14 | Redazione
La Lazio non si ferma più. La squadra di Gennaro Gattuso continua a vincere, convincere e regalare spettacolo. All’Olimpico arriva un netto 3-0 contro il Lecce, risultato che consolida il primato dei biancocelesti nella classifica di Serie A. Nonostante i cambiamenti nella formazione, soprattutto nel reparto difensivo, la Lazio conferma un’identità di gioco ormai ben definita. Una squadra organizzata, capace di trovare soluzioni offensive e di colpire nei momenti decisivi della partita.
Noslin protagonista, Frattesi chiude i conti
A prendersi la scena è Tijjani Noslin, autore di una doppietta. L’attaccante olandese sblocca il risultato al 25′ del primo tempo, sfruttando un cross di Isaksen e battendo Falcone con un colpo di testa.
Nella ripresa il Lecce prova a reagire, ma al 68′ è ancora Noslin a trovare la via della rete, finalizzando una bella azione offensiva dei padroni di casa, assist di tacco per l’attaccante. Nel finale arriva anche la firma, neanche a dirlo, di Davide Frattesi, che realizza il definitivo 3-0.
Lazio prima a 32 punti, Inter costretta a inseguire
Con questo successo, il decimo nelle prime dodici giornate di campionato, la formazione di Gattuso raggiunge quota 32 punti, portandosi momentaneamente a quattro lunghezze di vantaggio sull’Inter. I nerazzurri saranno impegnati domani a Bergamo contro l’Atalanta, in una sfida importante per provare a ridurre il distacco dalla capolista.
La Lazio, intanto, continua la sua marcia. E quello che inizialmente poteva sembrare un avvio di stagione sorprendente sta assumendo sempre più i contorni di una candidatura concreta nella lotta per lo scudetto.
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