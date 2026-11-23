C’è un filo invisibile che in questi giorni unisce Reggio Calabria a Mantova, ed è fatto di pagine, storie e attenzione verso i più piccoli. Protagonista di questa bella pagina di civiltà e generosità è la società reggina Nemesi, che in occasione dell’iniziativa nazionale #IoLeggoPerché ha donato numerosi libri alla scuola dell’infanzia Bedoli, appartenente all’Istituto Comprensivo “VIADANA PARAZZI”.

A farsi promotore di questo gesto concreto è stato il signor Paolo, CEO della società Nemesi impegnato proprio nel seguire i lavori all’interno del plesso scolastico. Camminando quotidianamente tra gli ambienti vissuti dai bambini, tra aule colorate e disegni appesi alle pareti, il lavoro tecnico si è trasformato in uno sguardo attento e partecipe verso la comunità educante.

Accanto all’impegno delle famiglie che hanno aderito con entusiasmo alla campagna di promozione della lettura, la ditta reggina ha voluto lasciare un segno duraturo e tangibile, scegliendo di arricchire la biblioteca dell’istituto e di dare nuova linfa al suo Spazio Lettura.

È stata la stessa comunità scolastica della Bedoli a voler ringraziare pubblicamente l’azienda calabrese con un messaggio ricco di affetto e gratitudine, sottolineando come la sensibilità dimostrata permetterà ai bambini di coltivare giorno dopo giorno il piacere e la cultura del leggere. Un pensiero semplice ma profondo, accompagnato dai disegni dei piccoli alunni e dall’immagine di uno spazio accogliente dove le storie possono davvero prendere casa e diventare un incontro quotidiano.

Il valore di un libro donato

Donare un libro a una scuola, del resto, ha un valore che va ben oltre l’oggetto in sé. Per un bambino, ogni nuovo volume che entra in classe rappresenta una finestra aperta sul mondo, un invito a fare domande, a dare forma alle emozioni e a far volare l’immaginazione senza confini. Allo stesso tempo, quando a compiere questo gesto è una realtà imprenditoriale che opera all’interno dell’edificio scolastico, il messaggio educativo diventa ancora più forte: significa trasmettere alle nuove generazioni l’idea che la scuola è un bene prezioso di tutti, un luogo da curare non solo nelle sue strutture fisiche, ma anche nella crescita culturale e umana di chi lo abita.

In un’epoca in cui si parla spesso della distanza tra territori, la storia della ditta Nemesi racconta invece un’Italia unita dal senso di responsabilità e dalla bellezza dello stare accanto ai bambini. Un gesto silenzioso e autentico che parte da Reggio Calabria e arriva fino alla Lombardia, ricordando quanto possa essere grande il valore di un libro regalato con il cuore.