A giudicare dal termometro, in riva allo Stretto sembra ancora piena estate: con la colonnina di mercurio che sfiora i 25 gradi, viene quasi difficile pensare a panettoni, luci e addobbi. Eppure il calendario parla chiaro e segna già il 18 novembre. Manca poco più di un mese al 25 dicembre, ma a Reggio Calabria la macchina delle festività è ormai pronta a partire con l’arrivo del mese di dicembre.

In attesa che Palazzo San Giorgio alzi ufficialmente il sipario sul cartellone completo, tra le indiscrezioni istituzionali e gli atti amministrativi già approvati emergono le prime conferme su come la città si vestirà a festa dall’8 dicembre 2026 all’8 gennaio 2027. A scaldare ulteriormente l’attesa ci ha pensato il presidente del Consiglio comunale Federico Milia, che intervenendo negli studi di Live Break ha promesso un’edizione fuori dagli schemi, assicurando l’arrivo in città di “cose che non sono mai state fatte prima”.

Leggi anche

Le linee di indirizzo per il Natale 2026 a Reggio Calabria

Mentre si attende l’annuncio ufficiale per scoprire le novità inedite preannunciate da Milia, la Delibera di Giunta n. 225 traccia già le linee guida e il piano finanziario messo in campo dall’amministrazione comunale, che può contare su uno stanziamento complessivo di 650.000 euro suddivisi su più fronti:

Luminarie e installazioni tecnologiche (450.000 euro): È la fetta più consistente delle risorse, proveniente dal programma PN Metro Plus 2021/2027. Oltre alle classiche luminarie e alla filodiffusione lungo il Corso Garibaldi (da Piazza De Nava a Piazza Garibaldi) e in alcuni tratti di Via Aschenez , l’amministrazione punta a stupire su Corso Matteotti e sul Lungomare Falcomatà con installazioni artistiche e tecnologiche che includeranno proiezioni, giochi di luce, video mapping e laser.

È la fetta più consistente delle risorse, proveniente dal programma PN Metro Plus 2021/2027. Oltre alle classiche luminarie e alla filodiffusione lungo il (da Piazza De Nava a Piazza Garibaldi) e in alcuni tratti di , l’amministrazione punta a stupire su e sul con installazioni artistiche e tecnologiche che includeranno proiezioni, giochi di luce, video mapping e laser. Animazione e Villaggio di Natale (50.000 euro): Sempre dai fondi PN Metro Plus arrivano le risorse per l’intrattenimento nel centro storico. Si partirà ufficialmente l’ 8 dicembre con la cerimonia di accensione delle luci, per proseguire con animazione pomeridiana sul Corso Garibaldi (dalle 16:00 alle 20:00) e l’allestimento del Villaggio di Natale dislocato tra Piazza De Nava, Piazza Camagna e Piazza Duomo.

Sempre dai fondi PN Metro Plus arrivano le risorse per l’intrattenimento nel centro storico. Si partirà ufficialmente l’ con la cerimonia di accensione delle luci, per proseguire con animazione pomeridiana sul Corso Garibaldi (dalle 16:00 alle 20:00) e l’allestimento del dislocato tra Piazza De Nava, Piazza Camagna e Piazza Duomo. Mercatini di Natale (50.000 euro): Saranno finanziati grazie ai proventi della tassa di soggiorno per ricreare la tradizionale atmosfera natalizia tra le vie del centro.

Saranno finanziati grazie ai proventi della tassa di soggiorno per ricreare la tradizionale atmosfera natalizia tra le vie del centro. Attrezzature e valorizzazione (100.000 euro): Ulteriori fondi PNPU 2021/2027 sono stati destinati all’acquisto di forniture per la valorizzazione dei beni culturali e turistici cittadini.

A queste risorse si affianca il contributo di 200.000 euro stanziato dal Consiglio Regionale della Calabria e una serie di misure pensate dal Comune per facilitare l’organizzazione degli eventi: concessione gratuita del suolo pubblico, esenzione dai diritti di affissione e permessi per l’accesso alla ZTL destinati ai mezzi di artisti e organizzatori.

Il clima resta mite, insomma, ma i motori sembrano scaldarsi sulla linea di partenza: manca solo la data ufficiale della presentazione del programma.