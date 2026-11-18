«La ripartenza dei lavori al Campo Coni non è solo l’apertura di un cantiere, ma la rinascita di un’intera comunità sportiva. Voglio esprimere il mio più profondo ringraziamento al Sindaco On.le Francesco Cannizzaro e all’Amministrazione comunale per l’impegno, la dedizione e il risultato straordinario ottenuto per la nostra città e, in particolare, per il mondo dello sport, a cui sono da sempre visceralmente legato».

Lo dichiara in una nota Fabio Colella, Consigliere del Comune di Reggio Calabria, commentando l’imminente riavvio dei lavori di riqualificazione dello storico impianto di atletica leggera.

«Con questo traguardo restituiamo finalmente una speranza e, soprattutto, una vera ‘casa’ ai tanti giovani atleti dell’atletica leggera e delle altre discipline. Per troppo tempo, purtroppo, i nostri ragazzi sono stati costretti a veri e propri esodi, dovendosi allenare nelle città limitrofe, spingendosi fino a Messina, o persino per strada. Questa insostenibile carenza infrastrutturale ha generato danni incalcolabili: molti talenti si sono persi per strada e le nostre storiche società sportive hanno dovuto lottare, tra mille difficoltà, per riuscire a sopravvivere.

«Oggi, come Amministrazione, grazie al Sindaco della Città Francesco Cannizzaro, stiamo lanciando un messaggio fortissimo: la politica verso lo sport è radicalmente cambiata. È cambiato il metodo, è cambiato l’approccio, ed è cambiata la visione nei confronti di questo mondo essenziale per la crescita sociale e civile della città.