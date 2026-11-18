“Gli ultimi rilievi ministeriali sulla sanità calabrese smentiscono la propaganda del presidente Roberto Occhiuto . Il disavanzo di 132,6 milioni di euro , la prevenzione insufficiente, i ritardi nei servizi territoriali e le gravi criticità organizzative certificano il fallimento della sua gestione. Dopo cinque anni di governo regionale, Occhiuto deve assumersi le proprie responsabilità e dare risposte ai cittadini, che continuano a subire liste d’attesa interminabili e pesanti difficoltà di accesso alle cure”.

Lo denuncia, in una nota, il Pd Calabria.

“Il caso calabrese – dichiara il senatore Nicola Irto, segretario regionale del Pd – conferma anche la necessità di cambiare i criteri di ripartizione del Fondo sanitario nazionale. Occorre considerare la deprivazione socioeconomica, la morbilità, le patologie croniche, le condizioni della viabilità e le difficoltà di accesso agli ospedali. Senza un riparto più equo e maggiori risorse, la Calabria e le altre regioni del Sud non potranno mai superare le attuali disparità. Il governo Meloni, sul punto totalmente sordo, deve inoltre fermare l’autonomia differenziata, che andrebbe ad allargare ulteriormente il divario sanitario tra Nord e Sud.

Il diritto alla salute – conclude il parlamentare dem – deve essere uguale in tutta Italia”.