Un legame che nasce a bordo vasca, tra l’entusiasmo di centinaia di giovani nuotatori e l’ammirazione per una struttura d’eccellenza, e che potrebbe presto trasformarsi in un progetto stabile per lo sport reggino. Filippo Magnini, due volte campione del mondo nei 100 metri stile libero e bronzo olimpico ad Atene 2004, ha illuminato con la sua presenza la quinta edizione del Trofeo Anassilao, la manifestazione multisportiva organizzata da Italica Sport al Parco Caserta Sport Village.

Magnini si è immerso nel clima della manifestazione, concedendosi a foto, autografi e consigli per i ragazzi provenienti da diverse regioni. Un’accoglienza calorosa che ha colpito l’ex capitano azzurro, spingendolo a guardare oltre la singola partecipazione come special guest: “Per me è la prima volta a Reggio Calabria da spettatore di un meeting così bello, quindi sono molto contento. Ho visto una bella atmosfera, questo è un impianto bellissimo. C’è tanta passione, si vede. Sono molto contento di poterne fare parte, magari anche di ispirare qualche ragazzo e speriamo che questo sia un primo incontro di tanti altri“.

Il cuore dell’apertura di Magnini verso la città riguarda proprio il futuro e la possibilità di costruire una realtà formativa permanente sulle rive dello Stretto, valorizzando le potenzialità del centro sportivo reggino:

“Questo è un impianto polifunzionale perché c’è la palestra, la piscina, la ristorazione ed anche gli spazi all’aperto. Sto anche pensando di portare la mia academy qui a Reggio Calabria e poter insegnare qualche segreto ai ragazzi. Chissà magari in futuro…perchè no? Lanciamo questa cuffia, vediamo se verrà accolta“.

Nel suo dialogo con i giovani atleti e con la stampa presente all’evento, il campione pesarese ha voluto trasmettere anche un messaggio umano e sportivo profondo, legando la sua esperienza di atleta pluridecorato alle nuove priorità della vita da padre:

“È vero, sono due volte campione del mondo, ma ho perso sette volte“.

Una frase emblematica con cui Magnini ha ribadito l’importanza di saper accettare e rielaborare le sconfitte come passaggio indispensabile per crescere, non solo nello sport ma anche nella vita quotidiana.